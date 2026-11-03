So wohnt Vanessa Mai in ihrem über 100 Jahre alten Haus

Vanessa Mai (34) hat einen seltenen Einblick in ihr privates Reich gewährt. Wie die Sängerin jetzt im Gespräch mit haus.de verriet, wohnt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Andreas Ferber in einem Haus, das schon mehr als 100 Jahre alt ist. Es steht in Backnang, der baden-württembergischen Stadt, in der Vanessa geboren wurde. Bis nach Stuttgart sind es von dort rund 30 Kilometer. Wer luxuriöse Angeberei erwartet, wird im Haus der beiden enttäuscht. Das Paar setzt lieber auf ein harmonisches Zusammenspiel aus historischem Flair, zeitgemäßem Design und einladenden Wohlfühloasen. Sichtbar wird das am Kontrast zwischen den erhaltenen Originalböden, der altehrwürdigen Treppe und den modernen Möbeln, die perfekt mit markanten Kunstwerken und sanften Beigetönen harmonieren. Auch bei der Frage nach ihrem größten Luxusgegenstand bleibt die Musikerin überraschend bodenständig. Ihre Antwort lautet ganz einfach: "Eine Schaukel im Garten."

Ihren Einrichtungsstil beschreibt Vanessa als Mischung aus verschiedenen Epochen. "Ich würde es als elegant-modern bezeichnen. Unser Haus ist über hundert Jahre alt, und zum Beispiel die Treppe oder teilweise der Boden sind noch original erhalten. Diese alten Elemente mixen sich mit modernen Möbelstücken oder auch mal mit einem poppigen Bild an der Wand", erzählte sie. Ihre kreativen Einrichtungsideen sammelt die Sängerin am liebsten in den sozialen Netzwerken – allen voran auf Instagram und Pinterest, die ihr als riesiges Moodboard dienen. Bei der Farbwahl an den Wänden halten sich Vanessa und Andreas ganz bewusst zurück. Genau diese unaufgeregten Töne verleihen den Räumen eine Extraportion Gemütlichkeit. "Wir haben vieles in einem warmen Beige-Ton gestrichen, das mag ich sehr, und es fühlt sich sehr heimelig an", schwärmte die Sängerin, die auf der Bühne gerne knappe Looks trägt. Grelle Farben findet man an den Wänden also nicht, für Farbtupfer sorgen stattdessen die Bilder.

Ihr liebster Ort im Haus ist die Küche. Dort bewirtet Vanessa gern Freunde und Familie. "Generell liebe ich es, zu kochen oder Frühstück zu machen – ganz besonders, wenn wir Besuch haben. Und dann lasse ich mir in der Küche immer extra viel Zeit. Ansonsten chille ich natürlich auch gern im Bett oder auf der Couch im Wohnzimmer", verriet sie dem Portal. Auch beim Thema Hausarbeit hat die Musikerin eine klare Meinung: "Ich hasse Fensterputzen und liebe Staubsaugen." In Sachen grüner Daumen geht sie kein Risiko ein! Ihre Wahl fällt auf pflegeleichte Orchideen. Doch ein Pflanzenschatz hat einen ganz besonderen emotionalen Wert: Ihr Bonsaibäumchen begleitete sie schon durch ihre Jugendtage im Elternhaus. Nach dem Umzugsstress hat sich der kleine Überlebenskünstler im neuen Zuhause wieder prächtig erholt. Abseits ihres vollen Berufsalltags dient das alte Gebäude in Vanessas Heimatstadt dem Paar als gemeinsamer Rückzugsort.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Sängerin

Anzeige Anzeige

Backgrid Vanessa Mai und Andreas Ferber im November 2021

Anzeige Anzeige