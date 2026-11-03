König Charles soll von einem Geist verfolgt worden sein

Gruselige Erinnerungen aus der Zeit vor dem Thron: König Charles III. (77) soll auf dem königlichen Landsitz Sandringham einer unheimlichen Erscheinung begegnet sein, die ihm einen gehörigen Schrecken eingejagt haben soll. Das behauptet zumindest der Historiker Richard Felix, der sich auf paranormale Phänomene spezialisiert hat. Im "A Right Royal Podcast" des Magazins Hello! berichtete er jetzt von dem angeblichen Vorfall. Demnach hielt sich der damalige Prinz gemeinsam mit einem Diener in der Bibliothek des Anwesens auf, als plötzlich etwas Unerklärliches geschah. "Prinz Charles war in Sandringham offenbar völlig verängstigt, als er sich wieder einmal in der Bibliothek aufhielt. Er und ein Diener waren dort und wurden von einem Geist durch die Bibliothek verfolgt!", schilderte Richard. Die Begegnung soll den heutigen Monarchen in Angst und Schrecken versetzt haben. Wann genau sich der Vorfall ereignet haben soll, ließ der Experte im Gespräch offen.

Ob Charles selbst an Geister glaubt, hat der König bislang nicht öffentlich preisgegeben. Die Geschichte über die angebliche Verfolgung durch die Bibliothek beruht somit allein auf Richards Schilderungen. Dem Historiker zufolge soll es allerdings auch in anderen königlichen Anwesen nicht mit rechten Dingen zugehen. Sandringham, wo auch jährlich die Weihnachtsfeierlichkeiten stattfinden, sei demnach längst nicht der einzige royale Wohnsitz mit einer Spukgeschichte. Auch im Buckingham-Palast soll es immer wieder zu mysteriösen Erscheinungen kommen. Dort werde angeblich ein Mönch mit Kapuze gesichtet, der durch die Flure des Palastes wandert. Richard hat auch eine mögliche Erklärung für die Legende: Der Buckingham-Palast stehe auf einem Gelände, das einst den Mönchen der Westminster Abbey gehört habe. Was dem Geistermönch zugestoßen sein soll, sodass er angeblich bis heute durch die Gänge geistert, ist allerdings nicht bekannt. Konkrete Belege für die angeblichen Sichtungen nannte der Experte im Podcast nicht.

Charles ist nicht das einzige Mitglied der Königsfamilie, das unheimliche Erlebnisse gehabt haben soll. Auch Königin Camilla (79) schilderte einmal eine Begegnung, die ihr einen gehörigen Schrecken einjagte. Als ihr Ehemann das schottische Anwesen Dumfries House renovieren ließ, besuchte sie das Gebäude zum ersten Mal. Doch in der Eingangshalle kam sie plötzlich nicht mehr weiter. "Ich erinnere mich, wie ich die Stufen hinaufging, die Halle betrat und dachte: 'Ich kann nicht weitergehen.' Ich erstarrte regelrecht", erzählte sie in der ITV-Dokumentation "The Real Camilla: HRH the Duchess of Cornwall". Weiter berichtete sie: "Wenn sich meine Haare hätten aufstellen können, hätten sie es getan. Ich erinnere mich, dass ich ging und dachte: Ich will nicht wieder hierherkommen. Und tatsächlich kam ich einige Jahre lang auch nicht zurück." Während Camilla ihr Erlebnis selbst öffentlich gemacht hat, hat sich Charles zu den angeblichen Geistererscheinungen in Sandringham bislang nicht geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. trifft Soldaten des Royal Tank Regiment beim Families’ Day im Tank Museum in Bovington, Dorset

Anzeige Anzeige

Imago Marsh Farm auf dem Sandringham Estate

Anzeige Anzeige