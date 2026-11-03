Beklemmend: Nico Santos bleibt beim Dreh im Aufzug stecken

Schreckmoment für Nico Santos (33)! Bei einem Videodreh in einem Hotel saß der Sänger plötzlich in einem gläsernen Aufzug fest – und war dabei nicht allein. Auch die Tänzer des Drehs waren nach einer Tanzszene mit ihm in der Kabine eingeschlossen. Von der kuriosen Panne erzählte der Musiker jetzt Barbara Schöneberger (52) in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau". Das Missgeschick hatte einen einfachen Grund: Da das Hotel regulär geöffnet war, nutzten während des Drehs ständig andere Hotelgäste den Aufzug. Um endlich ungestört arbeiten zu können, blockierte das Team den Lift für einen Moment. Die eigentliche Szene in der Kabine war zwar nach knapp drei Minuten abgedreht, doch genau danach kam das Problem – die Tür klemmte und ließ sich nicht mehr öffnen. Für Nico und das Team hieß es daher, noch mehrere Minuten auf engstem Raum auszuharren – eine Situation, die dem Sänger durchaus Angst machte.

Mit der Zeit wurde die Situation in der Kabine immer unangenehmer. Wie Nico der Moderatorin erzählte, waren nach der Tanzeinlage ohnehin schon alle ins Schwitzen gekommen. Kurz darauf bemerkten die Eingeschlossenen, dass die Glasscheiben des Aufzugs von innen immer mehr beschlugen. Der Musiker wollte nicht länger untätig abwarten und wurde selbst aktiv: Durch einen "Minispalt" an der Tür rief er seinem Manager, der draußen wartete, zu, er solle den Aufzug endlich öffnen. So schnell, wie Nico es sich gewünscht hätte, ging die Rettung allerdings nicht. Trotz seines Hilferufs zog sich die Sache noch eine ganze Weile hin. "Das hat dann immer noch fünf Minuten gedauert", erinnerte sich der Sänger in dem Podcast. Erst danach war die Situation gelöst und die Gruppe konnte die enge Kabine endlich wieder verlassen.

Während des unfreiwilligen Aufenthalts im Aufzug machte Nico eine sehr persönliche Entdeckung: Enge Räume bereiten ihm anscheinend ziemliches Unbehagen. Gegenüber Barbara gab er offen zu, wie ihn der Moment in der Kabine mitgenommen hatte. "Das ist, glaube ich, so die einzige Angst, die ich dann bekommen habe", gestand der Musiker in "Mit den Waffeln einer Frau". Die Panne passierte mitten in einer Zeit, in der es für den Sänger beruflich ohnehin Schlag auf Schlag geht. Erst vor Kurzem veröffentlichte er sein Doppelalbum "POV", auf dem insgesamt 18 Songs zu finden sind. Aktuell tourt Nico mit seinen neuen Songs durch Deutschland.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicosantosofficial Nico Santos, Sänger

Anzeige Anzeige

ActionPress Nico Santos, Musiker

Anzeige Anzeige