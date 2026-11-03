Zion Foster kontert Kritik an neuer Liebe nach Jesy-Trennung

Zion Foster macht seine neue Beziehung nach der Trennung von Jesy Nelson (35) jetzt öffentlich. Auf Instagram teilte der Rapper eine Videomontage, in der er zahlreiche vertraute Momente mit Sav zeigt. In einer Szene gibt Sav ihm einen Kuss auf den Mund, in einer anderen küsst Zion zärtlich ihr Ohrläppchen. Die beiden sollen bereits seit mehreren Monaten heimlich ein Paar sein. Inzwischen tragen sie ihre Liebe sogar auf der Haut: Zion und Sav haben sich Partnertattoos stechen lassen. Während viele Nutzer dem Paar gratulieren, ruft die neue Liebe auch negative Kommentare hervor. Der Musiker lässt das nicht auf sich sitzen und schreibt auf Instagram: "Es ist verrückt, wie viele Menschen es triggert, mich glücklich zu sehen."

Auch Sav meldet sich in den Kommentaren zu Wort. Unter seinem Instagram-Beitrag kommentiert sie auf Portugiesisch "Meu amor", was auf Deutsch "Meine Liebe" bedeutet. Als ein Social-Media-Nutzer den Rapper als schlechten und abwesenden Vater bezeichnet, stellt sie sich sofort vor ihren Freund. Sie weist darauf hin, dass Außenstehende lediglich einen kleinen Ausschnitt seines Lebens mitbekommen. "Ich kenne den Menschen, mit dem ich mein Leben teile. Du kennst nur das, was du online siehst. Das ist ein großer Unterschied", stellt sie auf Instagram klar. Den kritischen Stimmen steht allerdings auch viel Zuspruch gegenüber. Mehrere Nutzer wünschen Zion für seine neue Beziehung alles Gute und bezeichnen es als schön, ihn glücklich zu sehen. Andere betonen in ihren Kommentaren, dass die Liebe lauter sei als das Gerede.

Zion und die ehemalige Little Mix-Sängerin Jesy wurden im Mai 2025 Eltern. Ihre Zwillingstöchter Ocean Jade und Story Monroe Nelson-Foster kamen zu früh auf die Welt. Bei beiden Mädchen wurde spinale Muskelatrophie Typ 1 festgestellt. Die schwere Erkrankung führt dazu, dass ihre Muskulatur zunehmend geschwächt wird. Zion hatte zunächst offen über seine Überforderung gesprochen, was viele falsch verstanden. Danach stellte er klar, dass er seine Kinder und seine Verantwortung nicht verlassen wolle. Er nehme jeden Termin wahr, informiere sich täglich über die Krankheit und unterstütze seine Töchter nach Kräften. Obwohl ihre Liebesbeziehung vorbei ist, sind Zion und Jesy Freunde geblieben und kümmern sich gemeinsam um Ocean und Story. Auch die Sängerin hat mittlerweile einen neuen Partner. Vor Kurzem teilte sie verliebte Aufnahmen mit ihrem Freund Ben Davies von einer Reise nach Paris.

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Instagram / zionfoster Zion Foster mit Freundin Sav

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