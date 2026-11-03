Toxische Beziehung? Carina Ojiudo-Ambrose platzt der Kragen

Carina Ojiudo-Ambrose hat genug von den Urteilen über ihre Ehe! Nach der Ausstrahlung der vierten Folge von Temptation Island VIP meldete sich der Realitystar jetzt in ihrer Instagram-Story zu Wort. Dort wehrte sie sich gegen den Vorwurf, ihre Beziehung zu Chika Ojiudo-Ambrose sei krankhaft toxisch. Auslöser war ein Beitrag von Tara Tabitha (33), den Zuschauer an Carina weitergeleitet hatten. Die neue Episode hatte sie zu diesem Zeitpunkt nach eigenen Angaben selbst noch gar nicht gesehen. Trotzdem ließ sie die Kritik nicht unkommentiert und konterte: "Ich find deine Beziehung und die von allen anderen da drin ebenfalls ziemlich krank und gestört und kann sagen, dass ich das nicht tolerieren würde."

Zudem kritisierte Carina, wie negativ ihre Mitstreiter in der Sendung über ihre Partner sprechen würden. "Guckt euch mal bitte die anderen Vergebenen an. Die sagen mehr schlechte Sachen über ihren Partner als gute Sachen. Ja? Die eine bekommt keinen Sex, die eine wird fünf Tage lang ignoriert, wenn die miteinander streiten", zählte sie auf Instagram auf. Bei ihr und Chika sei das anders gewesen: Keine von beiden habe in ihrer jeweiligen Villa schlecht über die andere gesprochen. Die Probleme, die bei ihr und Chika zu sehen seien, würde sie viel eher akzeptieren als einen Partner, der für Sendezeit nackt mit anderen nackten Frauen in einen Pool springe.

Doch nicht nur Carinas Ehe sorgt bei den Mitstreitern für Gesprächsstoff. Auch die engen Alltagsroutinen von ihr und Chika wurden bei "Temptation Island VIP" bereits kritisch beäugt. Die beiden teilen beispielsweise dauerhaft ihren Standort miteinander. Während andere Kandidaten dieses Verhalten als ungesund bewerten, hält Carina dagegen: "Leute, könnt ihr euch auch irgendwo vorstellen, dass man das aus Liebe macht?" Hinter den Absprachen stecke ihrer Darstellung zufolge keine Kontrolle, sondern Sehnsucht. Das Paar sei es gewohnt, den Alltag gemeinsam zu verbringen und viel Zeit miteinander zu teilen. Carina vermutet deshalb, dass die kritischen Kommentare ihrer Mitstreiter vor allem aus Neid auf die enge Bindung zwischen ihr und Chika entstanden seien.

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Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL / Jonas Mohr Dennis Lodi und Tara Tabitha bei "Temptation Island VIP"

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