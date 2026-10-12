Fans besorgt: Jesy Nelsons Zwillinge erneut im Krankenhaus

Jesy Nelson (35) sorgt mit einem Update zur Gesundheit ihrer Zwillinge einmal mehr für Sorgen bei ihren Fans. Die ehemalige Little Mix-Sängerin teilte ein neues Foto ihrer 16 Monate alten Zwillinge Ocean Jade und Story Monroe, auf dem sie im Krankenhaus zu sehen sind. Die Schwestern liegen gemeinsam im Klinikbett, tragen warme Wollstrampler und sind in Decken eingekuschelt. Warum ihre Töchter dieses Mal stationär behandelt werden müssen und wie es ihnen aktuell geht, ließ die Musikerin offen.

Besonders besorgniserregend ist der erneute Klinikaufenthalt vor dem Hintergrund der Diagnose der Kinder: Ocean Jade und Story Monroe leben beide mit spinaler Muskelatrophie Typ 1, kurz SMA Typ 1. Dabei handelt es sich um eine schwere Erkrankung, die bereits in den ersten Lebensmonaten auftritt und die Muskulatur der Betroffenen massiv beeinträchtigt. Bis vor einigen Monaten mussten die Kleinen über sogenannte nasogastrale Ernährungssonden durch die Nase ernährt werden. Anfang August durften die Sonden operativ entfernt werden.

Die Zwillinge stammen aus Jesys Beziehung mit Zion Foster. Das Paar trennte sich jedoch Anfang dieses Jahres, nachdem sie sich im September des vergangenen Jahres miteinander verlobt hatten. Der Musiker empfindet das Liebes-Aus bis heute als "bedauerlich". Die Dinge seien einfach nicht so gelaufen, wie sie es sich gewünscht hätten. Einen triftigen Grund wie Betrug oder Ähnliches gab es für die Trennung nicht. Vielmehr habe Jesy erkannt, dass sie nicht mehr glücklich war und das Ende der Beziehung die einzige Lösung gewesen sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jesynelson Jesy Nelsons Zwillinge im Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jesynelson Sängerin Jesy Nelson mit ihren Zwillingsmädchen