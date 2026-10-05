"Verantwortungslos": Stichelt Jesy hier gegen ihren Ex Zion?

Jesy Nelson (35) sorgt derzeit mit ihren Aktivitäten in den sozialen Medien für Aufsehen. Die Sängerin likte jetzt einen Beitrag, in dem es um Väter geht, die sich aus ihrer Verantwortung ziehen. Ein möglicher Seitenhieb gegen ihren Ex-Verlobten Zion Foster, mit dem sie die 16 Monate alten Zwillingstöchter Ocean Jade und Story Monroe hat. "Wie schaffen es verantwortungslose Väter, neue Frauen davon zu überzeugen, dass sie gute Väter sind?", hieß es laut The Sun in dem Post. Auffällig ist vor allem der Zeitpunkt: Erst im September wurde bekannt, dass der Rapper nach dem Liebes-Aus mit Jesy inzwischen wieder vergeben ist.

Schon wenige Wochen zuvor hatte Jesy mit einer ähnlichen Instagram-Reaktion für Wirbel gesorgt. Damals likte sie einen Beitrag mit den Worten: "Er will das Kind sehen ... aber nicht großziehen." Wie sehr die vergangenen Monate die Familie belastet haben, schilderte die Sängerin bereits in ihrer Dokuserie "Jesy Nelson: Life Changing". Ocean und Story leben mit spinaler Muskelatrophie, kurz SMA. Die schwere Erkrankung ihrer Zwillinge habe auch Jesys Beziehung zu Zion stark auf die Probe gestellt. "Entweder ist man ein Team oder es reißt einen auseinander, und leider habe ich das Gefühl, dass es genau das mit Zion und mir gemacht hat", erklärte sie dort. Die Trennung sei für sie letztlich der bessere Weg gewesen, um ihren Mädchen als Mutter möglichst viel positive Energie geben zu können.

Doch nicht nur Zion hat nach dem Beziehungsende ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wie The Sun berichtet, machte auch die Sängerin inzwischen eine neue Beziehung öffentlich: An ihrer Seite ist mittlerweile der aus Essex stammende Gärtner Ben Davies. Ihr Ex Zion wiederum sprach kürzlich über das Liebes-Aus und blickte dabei mit gemischten Gefühlen auf die gemeinsame Zeit zurück. Im Podcast "The Real Spill" erklärte der 27-Jährige, dass er trotz der gescheiterten Beziehung weiterhin heiraten und eine eigene Familie gründen möchte: "Es ist bedauerlich, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man es sich wünscht, aber man macht weiter, und das Ziel ändert sich nicht."

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Instagram / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson im März 2025

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Instagram / jesynelson Jesy Nelson mit ihren Töchtern Ocean und Story

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Instagram / jesynelson Die Musiker Zion Foster und Jesy Nelson, September 2025

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