Justin Baldoni verkauft heimlich sein Luxushaus in L.A.

Justin Baldoni (42) hat sich ganz still und leise von seinem Luxusanwesen in Los Angeles getrennt. Wie Page Six bestätigte, hat der "It Ends with Us"-Regisseur sein Haus in Culver City verkauft, ohne es vorher öffentlich zum Verkauf anzubieten. Der Deal wurde bereits im August dieses Jahres abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt lebte der Schauspieler schon nicht mehr in Kalifornien: Anfang des Jahres war er mit seiner Ehefrau Emily Baldoni und den beiden gemeinsamen Kindern nach Nashville in Tennessee gezogen. Für das Anwesen in Culver City bekam Justin 2,1 Millionen Dollar, das sind umgerechnet rund 1,8 Millionen Euro. Das Haus wurde im Jahr 1952 gebaut und hat drei Schlafzimmer und drei Badezimmer. Außerdem gibt es einen Swimmingpool, Gewölbedecken mit Holzverkleidung und eine moderne Ausstattung.

Der Verkauf hat sich für den Schauspieler gelohnt. Er hatte das Haus im Jahr 2017 für 1,04 Millionen Dollar gekauft, also umgerechnet für etwa 900.000 Euro. Damals musste das Haus dringend renoviert werden, deshalb ließ der Schauspieler es danach umfassend umbauen. Im Vergleich zum damaligen Kaufpreis hat er nun rund eine Million Dollar mehr beim Verkauf erzielt, was umgerechnet ungefähr 870.000 Euro entspricht. Die Kosten für die Renovierung sind dabei allerdings nicht mitgerechnet. 2020 schrieb Justin auf Social Media über die lange Bauzeit. "Nach drei Jahren haben wir unser Zuhause nun endlich fertiggestellt! In dieses Haus ist so viel Liebe geflossen, dass es eine Untertreibung wäre, es als Herzensprojekt zu bezeichnen", schrieb er auf Instagram. Ganz weg aus Kalifornien ist er trotzdem nicht. Ihm gehört immer noch eine zweistöckige Villa im spanischen Stil mit fünf Schlafzimmern in Ojai. Im April 2026 wurde sie für 8,88 Millionen Dollar angeboten, das sind rund 7,7 Millionen Euro. Im Oktober wurde das Angebot aber wieder zurückgezogen.

In Nashville haben Justin und Emily für ihr neues Zuhause 3,4 Millionen Dollar bezahlt, also umgerechnet knapp drei Millionen Euro. Laut dem Magazin People sollte der Umzug der Familie einen Neuanfang ermöglichen. "Es war offensichtlich eine unglaublich schwierige Zeit für die ganze Familie, aber Nashville hat ihnen einen Neuanfang ermöglicht", sagte ein Insider im Mai dem Magazin. Er beschrieb das Paar außerdem als "unglaublich widerstandsfähig und bodenständig". Und weiter: "Im Moment liegt ihr Fokus wirklich auf der Familie und darauf, nach vorn zu schauen." Die vierköpfige Familie zog um, während Justin noch in einem Rechtsstreit mit Blake Lively (39) steckte, mit der er für "It Ends with Us" vor der Kamera stand. Beide Seiten hatten sich gegenseitig harte Vorwürfe gemacht. Es gab abgewiesene Klagen und Ansprüche, die teilweise verworfen wurden. Im Mai 2026 einigten sie sich schließlich außergerichtlich. In einer öffentlichen Erklärung hieß es, alle Beteiligten sollten sich "konstruktiv und in Frieden" weiterentwickeln können.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Justin Baldoni, August 2024

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Getty Images Justin Baldoni und Emily Baldoni bei der New-York-Premiere von "It Ends With Us" im AMC Lincoln Square, 6. August 2024

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