John Goodman muss sich nach Abnahme an neuen Körper gewöhnen

John Goodman (74) hat rund 200 Pfund abgenommen, also etwa 91 Kilogramm. An sein neues Aussehen hat sich der Schauspieler aber noch nicht gewöhnt. Wenn er sich selbst betrachtet, ist er noch immer überrascht. Das hat der Hollywoodstar jetzt im Podcast "Happy Sad Confused" erzählt. Vor allem sein Gesicht komme ihm inzwischen ungewohnt vor, sagte er offen. "Ich versuche immer noch, mich an mein Gesicht zu gewöhnen. Es ist seltsam. Ich habe ein bestimmtes Bild von mir, und dann sehe ich mich an und denke: "Oh, wow!"", beschrieb John seine Eindrücke. Auf die vielen Kommentare zu seiner Verwandlung versucht er nach eigenen Angaben nicht zu achten. Ganz entziehen kann er sich der öffentlichen Aufmerksamkeit allerdings nicht, wie er zugab: "Da ich in diesem Geschäft arbeite, bin ich bis zu einem gewissen Punkt Freiwild."

Seine Unsicherheit über den veränderten Körper wirkte sich sogar auf seine Arbeit aus. Bei den Dreharbeiten zur HBO-Comedyserie "The Righteous Gemstones", die von 2019 bis 2025 lief, war eine Nacktszene geplant. John wollte sie zunächst nicht drehen. Er konnte nämlich nicht einschätzen, wie sein Körper vor der Kamera wirken würde. "Ich dachte, ich müsste darin nackt sein, und sagte: "Ich weiß nicht. Mein Körper ist durch diesen ganzen Gewichtsverlust zu kaputt"", erinnerte er sich im Podcast. Mit dem Produktionsteam fand er am Ende aber eine Lösung. Sie hätten die Szene "hinbekommen", erzählte der Darsteller. Bevor John sein Leben dauerhaft umstellte, wog er rund 181 Kilogramm. Über viele Jahre schwankte sein Gewicht stark. Daran änderte sich auch nichts, nachdem er 2007 mit dem Trinken aufgehört hatte. "Ich nahm in einem Sommer 60 Pfund ab und alles wieder zu – 70 Pfund, 80 Pfund – und das wurde anstrengend", erzählte er dem New Yorker über sein früheres Essverhalten.

Schließlich ließ der Schauspieler einen Eingriff am Magen vornehmen. Danach hatte er allerdings mit Komplikationen zu kämpfen. "Ich wurde außerdem anämisch und verlor eine Fettschicht unter meiner Haut, und mir ist die ganze Zeit kalt", sagte er dem Magazin. Schon 2016 hatte John erklärt, dass er diesmal anders vorgehen wolle als früher. Statt nach schnellen Erfolgen wieder in alte Gewohnheiten zurückzufallen, wollte er langsam abnehmen. Außerdem nahm er sich vor, sich mehr zu bewegen und regelmäßig Sport zu treiben. Trotz aller Irritationen, die mit dem neuen Körper einhergehen, sieht John die Veränderung auch positiv. "Es ist seltsam. Es macht Spaß, sich daran zu gewöhnen. Es gibt vieles, an das ich mich gerade gewöhne", erklärte der Schauspieler in dem Gespräch. Wie groß sein Wandel tatsächlich ist, wird ihm offenbar erst nach und nach klar.

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Getty Images John Goodman bei der Premiere von "Digger" am 28. September 2026 in Los Angeles

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John Goodman, Oktober 2005

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