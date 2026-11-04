Ed Sheeran singt Bollywood-Song für Shah Rukh Khans "King"

Ed Sheeran (35) betritt musikalisches Neuland: Der Sänger hat nun mit "Tu Mil Jaaye" seinen ersten Bollywood-Song veröffentlicht. Der Titel gehört zum Soundtrack von Shah Rukh Khans (61) kommendem Actionfilm "King" und ist seit dem 2. November erhältlich – dem 61. Geburtstag des Schauspielers. Geplant war die Zusammenarbeit allerdings nicht, wie der berühmte Musiker jetzt selbst auf Instagram enthüllte. Bei seinem vergangenen Aufenthalt in Mumbai besuchte Ed den Bollywood-Star in dessen Haus Mannat. Eigentlich wollte er Shah Rukh dort für einen Cameoauftritt im Musikvideo zu "Sapphire" gewinnen. Den Song hatte er schon 2025 gemeinsam mit Arijit Singh herausgebracht. Bei dem Treffen machte der indische Schauspieler ihn allerdings mit dem Komponistenduo Sachin-Jigar bekannt. Lange zögerte der Brite nicht: Noch am selben Abend schrieb er seinen Part für "Tu Mil Jaaye" und nahm ihn direkt auf. Auch Arijit ist auf dem neuen Track erneut zu hören.

Auf Instagram teilte Ed ein Video von den Aufnahmen und blickte auf die Anfänge der Freundschaft zurück. "Als ich Shah Rukh zum ersten Mal traf, sagte er, ich müsse einen Song machen, der in seinem nächsten Film vorkommt und zugleich mein erster Bollywood-Song wird", erinnerte sich der Künstler und ergänzte: "Über die Jahre haben wir uns besser kennengelernt, und ich liebe ihn." Zu dem entscheidenden Abend in Mumbai schrieb er: "An diesem Tag stellte er mich @sachinjigar vor, und noch in derselben Nacht schrieb und nahm ich meine Strophe für 'Tu Mil Jaaye' aus seinem Film 'King' auf." In dem Song singt Ed auch Passagen auf Hindi und steuert zudem einen englischen Rap bei. Bei den Fans kommt das offenbar richtig gut an: Innerhalb der ersten 24 Stunden sammelte der Song plattformübergreifend mehr als 60 Millionen Aufrufe. Allein auf YouTube wurden 36,3 Millionen Views und über 430.000 Likes gezählt (Stand 3. November 2026). Damit knackte der Titel den bisherigen 24-Stunden-Rekord eines indischen Filmsongs.

Für Ed hat das Projekt eine besondere Bedeutung, denn darin kommen gleich mehrere Wegbegleiter zusammen, die ihm sehr wichtig sind: Shah Rukh, Sachin-Jigar und sein "Sapphire"-Partner Arijit. Auch der Schauspieler zeigte sich absolut begeistert. Er teilte das besagte Aufnahmevideo in seiner eigenen Instagram-Story und richtete persönliche Worte an den Briten: "Ich kann dir nicht genug dafür danken, mein Freund, dass du den Song gemacht hast, besonders die Hindi-Passagen. Ich liebe dich, @teddyphotos." "King" soll am 24. Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen. Neben Shah Rukh stehen unter anderem seine Tochter Suhana Khan (26) sowie Abhishek Bachchan (50), Jackie Shroff, Arshad Warsi und Raghav Juyal vor der Kamera. Deepika Padukone (40), Rani Mukerji (48) und Kareena Kapoor (46) sollen zudem in Gastrollen zu sehen sein. Für die letzte Drehphase waren im Sommer noch Locations in den USA und verschiedenen südamerikanischen Ländern geprüft worden. Dabei suchte das Filmteam ganz gezielt nach weniger bekannten Kulissen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ed Sheeran und Shah Rukh Khan

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Sheeran tritt beim iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2025 im Madison Square Garden auf

Anzeige Anzeige