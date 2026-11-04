Yeliz Koc zeigt süße Geburtstagsüberraschung von Snow

Yeliz Koc (33) feierte gestern ihren 33. Geburtstag und durfte sich schon am Vormittag über eine besonders liebevolle Überraschung freuen. Ihre Tochter Snow Elanie Koc (5) hatte für ihre Mama offenbar ein kleines Geschenk vorbereitet. Auf Instagram teilte der Realitystar ein Foto aus dem Auto, auf dem eine selbst gebastelte Geburtstagskarte zu sehen ist. Daneben steht eine geöffnete rote Tasche, aus der mehrere eingepackte Präsente und buntes Geschenkband hervorschauen. Die Geschenke hatte Yeliz zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgepackt. Stattdessen rückte sie mit ihrem Schnappschuss zunächst die Karte in den Mittelpunkt.

Das selbst gestaltete Kunstwerk ist mit zahlreichen Stickern verziert. Bunte Herzen, Blumen, Kronen und ein Regenbogen schmücken die Karte. Dazu hat Snow mit einem rosafarbenen Stift die Worte "Für meine Mama" und "Alles Gute zum Geburtstag" geschrieben. Auch ein Datum ist darauf zu erkennen: "23.11.2026". Doch dabei hat sich die Fünfjährige offenbar vertan: Yeliz' Geburtstag ist am 3. November. Ob Snow beim Basteln Unterstützung hatte, ist nicht bekannt. Einen ausführlichen Kommentar zu der Überraschung teilte die Influencerin bisher nicht. Mit dem Foto ließ sie ihre Follower aber an dem süßen Geburtstagsgruß ihrer Tochter teilhaben.

Wie wichtig Yeliz ihre Familie ist, machte sie erst vor Kurzem auch im Zusammenhang mit ihrer eigenen Mutter deutlich. Eine gemeinsame Teilnahme an der RTL+-Show "Prominent verwandt" schloss sie aus, weil sie ihre Mutter vor den anstrengenden Bedingungen bei Realitydrehs schützen möchte. Stress, wenig Schlaf und eine laute Umgebung wolle sie ihr nicht zumuten. Daran würde auch eine mögliche Gage nichts ändern, erklärte Yeliz. Mit dem Geburtstagsfoto gab sie nun einen Einblick in ihren Geburtstag als Mutter.

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und ihre Tochter Snow, Oktober 2026

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Instagram / yelizkoc Die selbst gebastelte Geburtstagskarte von Snow Elanie Koc, November 2026

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