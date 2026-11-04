Frisch verliebt? Sandra Sicora schwärmt von unbekanntem Mann

Bei Sandra Sicora (34) gibt es in Sachen Liebe spannende Neuigkeiten! Auf Instagram hat sich die Realitydarstellerin jetzt mit einem persönlichen Update an ihre Follower gewandt: "Ich muss euch noch was sagen: Ich habe jemanden kennengelernt." Die Nachrichten des Unbekannten zaubern ihr offenbar regelmäßig ein "Grinsen" ins Gesicht. Ganz so weit, wie man vielleicht vermuten könnte, ist die Sache allerdings noch nicht: Die beiden haben sich bislang nämlich noch gar nicht persönlich getroffen. Davon lässt sich Sandra aber nicht abhalten. "Ich schreibe dem trotzdem die ganze Zeit weiter", erzählt sie in ihrer Story. Wer der Mann ist, der ihr derzeit so den Kopf verdreht, möchte sie ihren Fans vorerst allerdings nicht verraten.

Der neue Flirt kommt für Sandra offenbar wie gerufen. Denn abseits der Schmetterlinge im Bauch ist ihr Alltag momentan ziemlich turbulent: Eine Baustelle, ein Umzug und ihr Hund Peanut halten sie ordentlich auf Trab. Auch lästige organisatorische Aufgaben wie Anmeldungen und Steuerangelegenheiten wollen erledigt werden. Umso mehr genießt Sandra jetzt den ungezwungenen Austausch mit ihrer neuen Bekanntschaft. "Da tat es halt einfach mal gut, mit jemandem zu schreiben und so ... ich weiß nicht, auf einmal so zu grinsen, wenn man schreibt, wenn man ne Nachricht bekommt", schwärmt sie auf Instagram von dem schönen Gefühl.

Der neue Flirt kommt nach einer längeren Phase der Enttäuschung in Sachen Liebe. In der Vergangenheit hatte Sandra immer wieder ihr Glück mit anderen Realitystars versucht, doch der richtige Partner war offenbar nicht dabei. Vor einigen Monaten zog sie deshalb einen Schlussstrich und kündigte an, sich künftig lieber auf ihren Alltag mit ihrem kleinen Vierbeiner konzentrieren zu wollen. Im Gespräch mit Promiflash schwärmte sie damals von Peanut: "Er gibt mir so viel – das hat mir ein Typ noch nie gegeben." Ob Sandra nun doch wieder offen für eine Beziehung ist und aus dem Flirt bald ein erstes Date wird, bleibt abzuwarten.

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ActionPress Sandra Sicora, Reality-TV-Star

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Instagram / sandra.sicora Realitystar Sandra Sicora, März 2026

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