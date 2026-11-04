"Sagt mir nichts": Anna Lisson distanziert sich von Ex Tano

Anna Lisson hat eine klare Botschaft an ihre Community: Nach der offiziell bestätigten Trennung von Tano Milingi möchte sie nichts mehr über ihren Ex-Freund erfahren. In ihrer Instagram-Story wandte sich der Realitystar jetzt mit einer eindringlichen Bitte an ihre Follower. Sie sollen ihr keine Hinweise oder Details mehr dazu schicken, wie sich Tano seit dem Liebesaus verhält. In den vergangenen Wochen habe sie zwar viel Zuspruch erhalten, allerdings seien auch Nachrichten bei ihr eingegangen, die sie aufgewühlt hätten. Was genau ihr über Tano zugetragen wurde, verriet Anna nicht. Für sie steht vielmehr fest, dass sie die Beziehung hinter sich lassen und nach vorne blicken möchte.

Dabei ist ihr vor allem eines wichtig: Sie möchte sich ihre bisherigen Erinnerungen an Tano bewahren. "Also wirklich bitte, bitte, bitte sagt mir nichts. Okay? Ich will nichts wissen. Weil ich will auch gar nicht dieses Bild, was ich von dem Menschen habe, jetzt so kaputtgehen lassen", stellte sie unmissverständlich klar. Trotz des Beziehungsendes blicke sie dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück, erklärte Anna auf Instagram weiter. Die vergangenen Wochen habe sie intensiv genutzt, um sich mit sich selbst und ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. Zugleich sei ihr bewusst, dass jeder Mensch anders mit einer Trennung umgehe. Von den Entwicklungen in der schnelllebigen Reality-TV-Welt möchte sie derzeit allerdings lieber Abstand halten.

Anna und Tano hatten sich bei der Datingshow Are You The One? kennengelernt. Anfang 2025 wurden die beiden ein Paar, später bezogen sie eine gemeinsame Wohnung in Düsseldorf. Beim Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars machten sie schließlich ihr Liebesaus öffentlich. Einen persönlichen Einblick in die Zeit nach der Trennung hatte Anna zuvor bereits mit ihrem auf Instagram veröffentlichten "Break-up Diary" gegeben. Darin teilte sie Notizen, in denen sie ihre damaligen Gedanken und Gefühle festgehalten hatte. Jetzt scheint für sie vor allem eines im Vordergrund zu stehen: mit dem Kapitel Tano abzuschließen und ihren eigenen Weg weiterzugehen.

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Instagram / annaoliviax Anna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

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RTL / Lena-Luise Grellert Tano und Anna bei "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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