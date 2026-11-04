Pause vom Rampenlicht: Max Giesinger startet ins Sabbatical

Max Giesinger (38) hat sich offiziell in seine längere Pause vom Rampenlicht verabschiedet. Am Dienstagabend meldete sich der Sänger mit einem Selfie aus dem Flugzeug auf Instagram bei seinen Followern. Dazu schrieb er: "Sodalla! Ich verabschiede mich jetzt mal in mein Sabbatical." Inzwischen ist Max auch schon an seinem ersten Reiseziel angekommen: Für ihn ging es ins sonnige Portugal. Dort will er bei sonnigem Wetter ganz entspannt in die freie Zeit starten. Komplett von der Bildfläche verschwinden wird er in den kommenden Monaten aber nicht. Sein Instagramprofil soll auch während der Pause weiter mit Inhalten gefüllt werden. Seine Community muss somit auch während der angekündigten Pause nicht völlig auf Neuigkeiten und persönliche Einblicke des "Wenn sie tanzt"-Interpreten verzichten.

Ganz ohne Beiträge von Max wird die Auszeit also nicht ablaufen. "Hier wird es trotzdem nicht völlig still sein", kündigte er auf Instagram an. Er habe vor, die Pause zu nutzen, "um die schönsten Momente der letzten Jahre nochmal mit euch Revue passieren zu lassen". An seine Community gerichtet betonte er außerdem: "Wahnsinn, was wir schon alles zusammen erlebt haben" und bedankte sich für die "saugeile Zeit". Von seinen ersten Tagen in Portugal zeigte sich der Sänger ebenfalls begeistert. Er sei am Vortag gelandet, starte nun ganz entspannt in die Pause und lasse sich die Sonne auf den Pelz scheinen, berichtete er. Ganz überraschend kommt der Schritt nicht: Bereits im Mai hatte Max seine Auszeit im Podcast "Wie geht's? Mit Robin Gosens" angekündigt. Zunächst ist ein Jahr vorgesehen, den genauen Zeitpunkt seiner Rückkehr möchte er sich jedoch offenhalten.

Hinter dem Entschluss steckt der Wunsch nach mehr Normalität. Elf Jahre lang war Max nahezu ohne Unterbrechung auf Tour. Nun möchte er wieder etwas Abstand von seinem Alltag als Künstler gewinnen. "Es war eine ultra geile Zeit, aber es ist natürlich auch viel Stress", blickte er im Podcast "Wie geht's? Mit Robin Gosens" auf die vergangenen Jahre zurück. Während seines Sabbaticals will der Sänger deshalb vor allem reisen und mehr Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden verbringen. Ganz ohne Bedenken geht der Sänger die Pause jedoch nicht an. "Es gibt schon eine Angst, dass ich danach so weg vom Fenster bin", räumte er im Gespräch mit Robin Gosens offen ein. Dennoch blickt der "80 Millionen"-Interpret zuversichtlich auf die kommenden Monate und seine spätere Rückkehr. Nach der längeren Pause werde er "sehr erstarkt zurückkommen", erklärte Max.

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Getty Images Max Giesinger bei der Goldenen Henne im November 2024

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Instagram / maxgiesinger Max Giesinger im Flugzeug

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