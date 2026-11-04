Partnerlook & innige Posen: Chris Broy zeigt neue Freundin

Chris Broy (37) gewährt erstmals einen ausführlicheren Einblick in sein Liebesglück mit seiner neuen Partnerin. Ende September hatte der Realitystar seine neue Beziehung öffentlich gemacht. Jetzt zeigt er sich erstmals auf mehreren vertrauten Bildern mit seiner Partnerin. Auf Instagram präsentiert sich der 37-Jährige anlässlich von Halloween gemeinsam mit seiner Liebsten. Für den Gruselabend haben sich die beiden in Vampire verwandelt, ihre Kostüme sind perfekt aufeinander abgestimmt. Die Aufnahmen zeigen deutlich, wie vertraut das Paar miteinander ist: Auf einem Foto hat die Frau an Chris' Seite auf seinem Schoß Platz genommen. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die beiden, wie sie gemeinsam vor einem Spiegel posieren und ihre schaurigen Outfits in Szene setzen. Mit den neuen Bildern bekommen seine Follower damit einen genaueren Eindruck von der Beziehung, die Chris bisher weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte.

Auch bei der Bildunterschrift bleibt das Paar ganz beim Thema. Passend zu dem düsteren Look versehen die beiden ihren Post mit einem romantischen Wortspiel: "Liebe auf den ersten Biss." Damit greifen der Realitystar und seine Partnerin nicht nur ihre Verkleidungen auf, sondern machen zugleich deutlich, wie verliebt sie sind. Für die Follower des Social-Media-Stars ist der Post etwas Besonderes. Zwar hatte Chris die Frau an seiner Seite schon zuvor öffentlich gezeigt, doch diesmal widmet er ihrem gemeinsamen Auftritt gleich mehrere Bilder. Durch das abgestimmte Styling und die innigen Momentaufnahmen wirkt die Veröffentlichung wie ein gemeinsames Liebesbekenntnis im Halloween-Look. Weitere persönliche Angaben macht der Social-Media-Star in dem Beitrag allerdings nicht. Auch seine Partnerin selbst verrät dort keine neuen Einzelheiten über sich. Stattdessen lassen die beiden vor allem die Aufnahmen und den augenzwinkernden Spruch für sich sprechen.

Seine Beziehung hatte Chris vor etwas mehr als einem Monat offiziell gemacht. Dafür wählte er einen besonderen Anlass: den Geburtstag seiner Partnerin. Auf Instagram teilte der Reality-TV-Star damals zwei gemeinsame Fotos und richtete eine ausführliche Liebeserklärung an die Frau an seiner Seite. Er beschrieb sie sinngemäß sowohl als seine Ehefrau als auch als seine beste Freundin. Damit machte er erstmals öffentlich, dass er wieder vergeben ist. Trotz dieser öffentlichen Liebesbekundungen hält Chris einige Details weiterhin unter Verschluss. So nannte er bislang weder den Namen seiner Partnerin noch gab er weitere Informationen zu ihrer Identität preis. Trotz dieser öffentlichen Liebesbekundungen hält Chris einige Details weiterhin unter Verschluss.

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Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Persönlichkeit

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Instagram / chris_broy Chris Broy mit neuer Freundin

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