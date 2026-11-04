Sommerhaus-Wiedersehen: Zuschauer kritisieren Frauke Ludowig

Beim großen Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars ging es alles andere als harmonisch zu. In der Folge, die inzwischen auf RTL+ abrufbar ist, lieferten sich gleich mehrere ehemalige Bewohner heftige Wortgefechte. Moderatorin Frauke Ludowig (62) hatte dabei sichtlich Mühe, die aufgeheizte Runde unter Kontrolle zu halten. Besonders beim Streit zwischen Hati Suarez und Anita Latifi (30) griff sie nach Ansicht vieler Zuschauer viel zu spät ein. Auch als Alexander Molz (31) und Giovanni Weisheit aneinandergerieten, schaffte sie es nicht, die Situation rechtzeitig zu entschärfen. Auf Instagram machen die Fans ihrem Unmut nun Luft: Unter mehreren Beiträgen zum Wiedersehen werfen sie der TV-Bekanntheit vor, zu passiv und mit der Situation "überfordert" gewesen zu sein.

In den Kommentaren unter den Instagram-Posts sparen die Zuschauer nicht mit Kritik. "Moderatorin war leider zu inaktiv und wirkt total überfordert." Einige Nutzer gehen sogar noch weiter und stellen Fraukes Eignung für das Format grundsätzlich infrage. "Völlig ungeeignet. Bisher bei allen Staffeln", urteilt ein User. Ein anderer legt nach: "Was will die Frauke da, die hat doch gar nichts zu sagen. Die ist völlig überflüssig." Frauke selbst scheint sich von den negativen Stimmen allerdings nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und begegnet der Kritik mit einer ordentlichen Portion Humor. Auf Instagram kommentiert sie den turbulenten Abend augenzwinkernd: "Für mich als Moderatorin ein wahnsinnig harmonischer Abend", schreibt sie und ergänzt ihre Worte um tränenlachende Emojis.

Dass die elfte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" bei vielen Zuschauern für Aufregung sorgte, zeigte sich bereits nach dem Finale. Unter dem entsprechenden Instagram-Beitrag bezeichneten zahlreiche Fans die Staffel als "schlechteste Staffel aller Zeiten" und kritisierten sowohl den Cast als auch den Verlauf der vergangenen Wochen. Einige waren sogar erleichtert, dass das Format für dieses Jahr vorbei ist. Das Gewinnerpaar Ginger Costello (40) und Lukas Reiter kam dagegen deutlich besser weg: Vor allem Lukas erhielt viel Zuspruch und wurde von den Fans als sympathisch gelobt. Die beiden setzten sich im Finale gegen Michelle Daniaux und Sandro Ritzini durch und sicherten sich das Preisgeld von 50.000 Euro.

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Getty Images Frauke Ludowig, TV-Star

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Getty Images Frauke Ludowig beim Tribute to Bambi 2026 im Fotografiska Berlin

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