Erstes Foto: Kareena Kapoor bestätigt Reunion mit Shah Rukh

Kareena Kapoor (46) hat Shah Rukh Khan (61) zu seinem Ehrentag eine ganz besondere Überraschung gemacht! Der Schauspieler feierte am 2. November seinen 61. Geburtstag. Die Schauspielerin nutzte den Anlass direkt, um auf Instagram ihre Rolle in seinem neuen Film "King" ganz offiziell zu bestätigen. Dazu veröffentlichte sie ein erstes gemeinsames Motiv, auf dem die beiden Superstars als tanzende Silhouetten zu sehen sind. In der Bildunterschrift fand Kareena herzliche Worte für ihren weltberühmten Kollegen: "Alles Gute zum Geburtstag, King. Der ewige Herrscher des Königreichs. Lass uns zusammen tanzen... Ich kann den 24.12.26 kaum erwarten." Mit dem Datum lieferte sie gleich auch den Termin, an dem der Action-Streifen erscheinen wird: "King" ist für den 24. Dezember 2026 angekündigt. Für Kareena und Shah Rukh ist das Projekt eine wahre Reunion. Zuletzt hatten die beiden 2011 für den Science-Fiction-Film "Ra.One" gemeinsam vor der Kamera gestanden.

Auch Gauri Khan reagierte auf Kareenas Ankündigung. Die Ehefrau von Shah Rukh gehört selbst zu den Produzentinnen von "King" und zeigte sich in den Kommentaren auf Instagram sichtlich begeistert: "Es wird der Wahnsinn." Neben den zwei Bollywoodstars kann sich auch der Rest der Besetzung absolut sehen lassen. Mit dabei sind unter anderem Leinwandschönheit Deepika Padukone (40), Rani Mukerji (48), Abhishek Bachchan (50) und Shah Rukhs Tochter Suhana Khan (26). Auf dem Regiestuhl nimmt Siddharth Anand Platz. Hinter dem Projekt stehen gleich zwei Produktionsfirmen: Zum einen ist Siddharths Ehefrau Mamta Anand mit Marflix Pictures beteiligt. Zum anderen produzieren Shah Rukh und Gauri den Film mit ihrer eigenen Firma Red Chillies Entertainment. Damit ist "King" für das prominente Ehepaar auch hinter den Kulissen ein echtes Herzensprojekt, bei dem es nicht nur um die Arbeit vor der Kamera geht.

Kareena und ihr Kollege Shah Rukh blicken inzwischen auf eine lange gemeinsame Filmgeschichte zurück. Im Jahr 2001 standen sie gleich für zwei Produktionen zusammen vor der Linse: für das Historiendrama "Asoka" und für den erfolgreichen Familienfilm "Kabhi Khushi Kabhie Gham". Zehn Jahre später folgte "Ra.One". Darüber hinaus war die Darstellerin in den Shah-Rukh-Filmen "Don" und "Billu" mit Gastauftritten zu sehen. In "King" schlüpft der Schauspieler in die Rolle eines geheimnisvollen Profikillers. Erste Bewegtbilder aus dem Film zeigten ihn bereits in düsteren und actionreichen Szenen. Für Shah Rukh ist es auch nicht die erste Zusammenarbeit mit Siddharth Anand: Der Regisseur hatte ihn bereits für den Actionfilm "Pathaan" aus dem Jahr 2023 spektakulär inszeniert. Mit "King" setzen die beiden ihre Zusammenarbeit nun fort. Zum konkreten Inhalt der Geschichte wurden bislang allerdings keine weiteren Details bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan und Kareena Kapoor, Oktober 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan und Deepika Padukone, Januar 2023

Anzeige Anzeige