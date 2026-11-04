Spicy Kampfansage an Marla: Hanna Weig möchte Tim für sich

Hanna Weig (30) weiß genau, was sie will – und vor allem, wen sie will. In der Casa Amor von Love Island VIP macht die Influencerin keinen Hehl daraus, dass sie es auf Tim Kühnel (29) abgesehen hat. Zwar ist er mit Marla Slengard vercouplet, Hanna kümmert das aber wenig. Den anderen Bewohnern erklärt die neue Granate offen: "Ich suche einen Mann fürs Leben." Ob Tim dieser Mann sein könnte? "Ja, vielleicht. Der ist noch schüchtern", antwortet sie lächelnd. Die Jungs raten ihr, Tims Wiedersehen mit Marla in der Villa abzuwarten. Hanna lässt sich nicht beirren und winkt lässig ab: "Glaubs mir. Das wird anders. Ich gewinne."

Hanna erklärt ihr Selbstbewusstsein im Einzelinterview näher: "Ich glaube schon, dass es ihn sehr verlockt, weil er mich eigentlich kennenlernen wollte und am Anfang sich mich auch reingewünscht hat in die Show." Tims Couple Marla hindere sie nicht daran, Gas zu geben. Hanna macht eine Kampfansage: "Ich bin eine Frau, wenn ich etwas will, dann kriege ich das." Vor den anderen Männern wie Jannik Kontalis (30), Nelson Henry und Giuliano Lorenzo Hediger gesteht sie sogar: "Ihr glaubt gar nicht, wie viel Lust ich habe, Tim zu küssen." Bei der Paarzeremonie lässt Hanna ihren Worten schließlich Taten folgen. Sie bleibt ihrem Flirtkurs treu und vercouplet sich mit Tim. Wie Marla diese Entwicklung aufnimmt, sollen die Zuschauer in der kommenden Woche erfahren.

Hannas Angriff auf Tims Herz hatte erst mit ihrem späteren Einzug begonnen. Gemeinsam mit Camelia Minicuta und Maxime Ocasek war sie als neue Granate in der Casa Amor angekommen. Die Männer hatten die Villa zuvor auf eine geheime Anweisung hin verlassen müssen. Moderatorin Sylvie Meis (48) hatte ihnen anschließend verkündet, dass sie für unbestimmte Zeit von ihren Partnerinnen getrennt bleiben würden. Für Tim hatte die Überraschung besonders viel Sprengstoff geboten: Er hatte sich Hanna selbst in die Show gewünscht.

"Love Island VIP" ist immer mittwochs um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Tim Kühnel und Hanna Weig in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Die Realitystars Marla Slengard und Tim Kühnel bei "Love Island VIP", 2026.

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