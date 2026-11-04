Dank Halloween: Michael Jackson bricht Streaming-Rekord

Michael Jackson (†50) schreibt mehr als 17 Jahre nach seinem Tod erneut Musikgeschichte – und das ausgerechnet mit seinem schaurigsten Hit. Sein Gruselklassiker "Thriller" wurde am diesjährigen Halloween-Tag weltweit mehr als 6,6 Millionen Mal auf Spotify abgespielt. Diese enorme Zahl katapultierte den Song auf Platz eins der globalen Spotify-Charts. Für den Titel ist das eine echte Premiere: Seit es den Streamingdienst gibt, hatte er es noch nie an die Spitze der weltweiten Rangliste geschafft. Ausgerechnet am Gruselfest erreichte der 1982 veröffentlichte Titel somit seinen bisherigen Höhepunkt bei dem Streamingdienst. Der saisonale Schub passt zum Inhalt und zur Inszenierung des Hits, der seit Jahrzehnten eng mit Halloween verbunden ist. Jahr für Jahr rückt "Thriller" rund um den 31. Oktober erneut in den Mittelpunkt. Dieses Mal war das Interesse jedoch besonders groß: Mit den Millionen Abrufen setzte sich Michaels Song weltweit gegen sämtliche anderen Titel durch. Für den als King of Pop bekannten Sänger ist es ein neuer Rekord, der mehr als vier Jahrzehnte nach der Veröffentlichung seines Klassikers zustande kam.

Doch nicht nur die Single sorgt derzeit für Schlagzeilen. Auch das gleichnamige Album "Thriller" hat bei Spotify inzwischen die Schwelle von sechs Milliarden Streams überschritten. Damit gelingt dem Werk etwas, das bislang keinem anderen vergleichbaren Album gelungen ist: "Thriller" ist das erste vor dem Jahr 2000 erschienene Album eines Solokünstlers, das auf der Plattform diese Zahl erreicht. Song und Album feiern folglich fast zeitgleich außergewöhnliche Meilensteine. Besonders die Halloween-Platzierung der Single steht dabei im Mittelpunkt, denn sie zeigt, welche Zugkraft die Musik des Sängers auch Jahrzehnte später noch hat. Mehr als 6,6 Millionen Abrufe innerhalb eines Tages reichten für Platz eins der weltweiten Spotify-Charts. Gleichzeitig verdeutlicht die Gesamtzahl des Albums, dass sich das Interesse nicht nur auf den bekannten Gruselsong beschränkt. "Thriller" umfasst neben dem Titelstück weitere bekannte Songs aus Michaels Karriere. Der jüngste Spitzenplatz und die Milliardenmarke des Albums machen die Veröffentlichung von 1982 damit erneut zu einem großen Streaming-Erfolg.

Michael veröffentlichte "Thriller" im Jahr 1982 und festigte mit dem Album seinen weltweiten Status als King of Pop. Neben dem titelgebenden Song enthielt die Platte weitere große Hits wie "Billie Jean" und "Beat It". Auch das Musikvideo zu "Thriller", in dem der Sänger zusammen mit tanzenden Zombies auftritt, schrieb Geschichte. Den aktuellen Spotify-Rekord erlebt der Musiker allerdings nicht mehr mit. Am 25. Juni 2009 starb der Musiker im Alter von 50 Jahren. Seit seinem Tod sind inzwischen mehr als 17 Jahre vergangen. Dass "Thriller" nun erstmals die globalen Spotify-Charts anführt, geschieht zudem mehr als vier Jahrzehnte nach der ursprünglichen Veröffentlichung. Der Song stammt damit aus einer Zeit lange vor der Gründung der Streaming-Plattform. Der verstorbene Künstler reiht sich damit erneut in die Riege der erfolgreichsten Musiker auf der Plattform ein.

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Getty Images Michael Jackson bei den American Music Awards 2002

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Imago Michael Jackson in einer Szene aus dem Musikvideo "Thriller" von 1983

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