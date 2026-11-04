Liebesdreieck eskaliert: "Promihof"-Julia weint wegen Kevin

Auf dem Promihof schlagen die Gefühle hohe Wellen. Beim Partyabend in der aktuellen Folge verschärft sich das Liebesdreieck zwischen Kevin Njie (30), Julia Römmelt (32) und Vanessa Brahimi. Kurz zuvor hatte der Sportler noch Julias Nähe auf dem Daybed gesucht. Nun flirtet er unbeschwert mit Vanessa. Julia muss mitansehen, wie die Influencerin sich auf Kevins Schoß setzt. Das Model fragt Vanessa sogar, ob sie ihn jetzt küssen werde. Zu einem Kuss kommt es zwar nicht, doch der Anblick scheint Julia sichtlich zuzusetzen. Sie bittet Kevin zu einem Gespräch unter vier Augen, um über die verworrene Situation zu sprechen. Auch die Kommentare der übrigen Bewohner kommen dabei zur Sprache. Im Verlauf der Aussprache bricht Julia schließlich in Tränen aus.

René Dost (57) befeuert die Annäherung zwischen Vanessa und Kevin zusätzlich. Er kündigt an, dass es zwischen ihnen noch weitergehen werde. Gegenüber Kevin möchte Julia deshalb deutlich machen, dass sie den Wirbel um das Liebesdreieck nicht verursacht habe. Vielmehr hätten die anderen Teilnehmer sich eingemischt und die Situation kommentiert. "Alle denken jetzt, du bist hier der Playboy, aber ich hab das nicht gesagt", erklärt sie bei "Promihof". Kevin findet hingegen, dass alle "direkt übertreiben". Julia formuliert daraufhin einen klaren Wunsch: "Du musst einfach ehrlich zu mir sein und dann kann ich mit allem umgehen." Der Sportler entgegnet, sie müsse ein wenig stark sein. Wenig später kommen Julia die Tränen – die Unterhaltung wird für sie vor laufenden Kameras emotional.

Auch Vanessa bemerkt die aufgewühlte Aussprache. Sie fragt Marc-Robin Wenz, ob zwischen Julia und Kevin eine tiefere Verbindung bestehe. Trotz ihres intensiven Flirts mit dem Sportler betont sie, Julia nicht verletzen zu wollen. Kevin befindet sich damit zwischen zwei Frauen: Mit Julia hat er bereits intime Augenblicke auf dem Daybed erlebt, während Vanessa beim Partyabend vor den anderen Bewohnern auf seinem Schoß saß und offen mit ihm flirtete. Ob er sich für eine der beiden entscheiden oder überhaupt festlegen möchte, hat das Model bislang nicht erklärt. Die weitere Entwicklung des Liebesdreiecks bleibt somit offen.

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