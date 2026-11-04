Gaël Monfils rührt beim Abschied mit Worten an Tochter Skai

Gaël Monfils (40) hat sich mit einer bewegenden Zeremonie vom Profitennis verabschiedet. Am Dienstag wurde der Franzose auf dem Center Court des Rolex Paris Masters offiziell geehrt, nachdem er seine aktive Laufbahn schon vor wenigen Wochen beendet hatte. Die Fans in der Halle bereiteten ihrem Liebling einen ganz großen Empfang: Mit einer riesigen Choreografie und der Botschaft "Merci Gaël" bedankten sie sich für unzählige besondere Tennismomente. Gaël kam in Alltagskleidung auf den Platz, die Rührung war ihm dabei deutlich anzusehen. Für den emotionalsten Moment des Abends sorgte er allerdings selbst, als er sich direkt an seine Tochter Skai wandte. Das Mädchen stammt aus seiner Ehe mit der Tennisspielerin Elina Svitolina und möchte später selbst einmal Tennis-Champion werden. Vor dem Publikum erzählte der Sportler seiner Kleinen von seinem Leben als Tennisspieler. Außerdem verriet er laut Paris Match, dass er hofft, sie eines Tages selbst in Paris erfolgreich spielen zu sehen.

Wie Gaël bei der Zeremonie verriet, hatte Skai sich ausdrücklich gewünscht, in seiner Rede vorzukommen. "Skai, wenn du das siehst: Schau, ich spreche über dich! Vielleicht wirst du diese Bilder etwas später sehen", sagte er ins Mikrofon. Anschließend gab er einen rührenden Einblick in die Gespräche mit seiner Tochter. Die Kleine habe wissen wollen, warum ihm ständig Menschen Hallo sagen. Seine Antwort: "Weil ich sehr nett bin." Skai konterte prompt: "Ich auch!" Auch bei ihren Zukunftsplänen zeigte sich das Mädchen äußerst selbstbewusst. "Ich will auch eine Meisterin in allem sein!", habe sie ihrem Vater erklärt. Als er nachhakte, worin genau, kam erneut: "Eine Meisterin in allem!" Wie ihre Eltern wolle Skai aber vor allem Tennis-Champion werden. Ihr stolzer Papa richtete darum einen besonderen Wunsch an sie: "Also Skai, dein Papa war Tennisspieler. Er hat Tennis geliebt, er ist hier aufgewachsen. Ich hoffe, dass du in allem, was du möchtest, eine Meisterin wirst und eines Tages hier in Paris spielen kannst."

Bei seinem großen Abschied standen Gaël seine früheren Weggefährten Gilles Simon, Benoît Paire, Richard Gasquet und Jo-Wilfried Tsonga zur Seite. Auch sein langjähriger Freund Paterne Mamata, Matthias Dandois und M. Pokora waren dabei. Per Videobotschaft meldeten sich außerdem Jannik Sinner (25), Carlos Alcaraz (23), Rafael Nadal (40), Novak Djokovic (39) und Roger Federer (45) zu Wort. "Wir alle wollten ein bisschen wie Gaël Monfils sein", sagte Roger. Victoria Azarenka erinnerte in einem persönlichen Brief an ihre lange Freundschaft. Sie betonte, wie viel Leidenschaft, Freude und Herzlichkeit Gaël den Menschen gegeben habe. Der Geehrte selbst dankte seinen Fans für mehr als 20 Jahre Unterstützung: "Danke Paris, danke euch. Ich will nicht verheimlichen, dass es kein einfacher Moment ist, sich von dem Schönsten zu verabschieden, das mir dieser Ort gegeben hat: euch, dem Pariser Publikum." Ursprünglich wollte er in Paris noch ein letztes Turnier bestreiten. Nach der Trennung von Elina fühlte er sich aber psychisch nicht stark genug für eine Rückkehr auf den Platz. Schon im Mai war er bei Roland-Garros verabschiedet worden.

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Getty Images Gaël Monfils grüßt die Fans bei einer Ehrung seiner Karriere im Rahmen der Paris Masters 2026 in Nanterre

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Michael Dodge/Getty Images Rafael Nadal & Roger Federer bei den Australian Open 2017

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