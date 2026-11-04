"Promihof"-Kevin küsst Vanessa und Julia geht auf Abstand

Beim Promihof knistert es zwischen Kevin Njie (30) und Vanessa Brahimi. In der dritten Folge verbringen der Sportler und die Influencerin gemeinsam Zeit im Whirlpool – und kommen sich dabei näher. Im warmen Wasser fällt ihr erster Kuss. Unbeobachtet bleibt die Annäherung allerdings nicht: Julia Römmelt (32) sieht die intime Szene, möchte ihr aber nicht lange beiwohnen. Sie wendet sich ab und verlässt den Bereich. Vanessa scheint der Augenblick mehr zu bedeuten als ein spontaner Flirt. In der Sendung erzählt sie, dass sie von Beginn an etwas in Kevin gesehen habe. Zudem könne die Begegnung mit einem anderen Menschen aus ihrer Sicht dabei helfen, innerlich zu heilen. Ihre leidenschaftliche Annäherung bekommt dadurch auch eine emotionale Seite.

Kevin genießt die Zeit mit seiner Mitstreiterin offenbar ebenfalls. "Mit Vanessa kann ich so sein, wie ich bin, deswegen genieße ich das gerade", erklärt er in der Show. Zwischen den Küssen sprechen die beiden auch über ernste Themen. Vanessa erzählt, wie wichtig es ihr ist, persönliche Erfahrungen zu verarbeiten und alte Verletzungen heilen zu lassen. Dazu sagt sie: "Wir brauchen alle Zeit zum Heilen und Verarbeiten, aber manchmal muss eine Person kommen, die dich heilen lässt." Damit gewährt die Influencerin einen persönlichen Einblick in ihre Gefühlswelt und zeigt, welche Bedeutung die Begegnung mit einem anderen Menschen für sie haben kann. Neben den Küssen entsteht so ein nachdenklicher Austausch zwischen den beiden "Promihof"-Bewohnern, die sich in dieser Folge näherkommen als je zuvor.

Julia empfindet die Situation dagegen ganz anders. Als Kevin und Vanessa sich annähern, zieht sie sich bewusst zurück. Für sie wäre ein solches Verhalten bei einem Mann, für den sie sich interessiert, nicht akzeptabel. Dafür findet sie in der Show deutliche Worte: "Ein Mann, den ich möchte, der würde nicht nackt mit einer anderen Frau im Whirlpool sitzen, egal, ob er was macht oder nicht." Julia formuliert damit eine klare Grenze und ihre Erwartungen an einen möglichen Partner. Während Kevin und Vanessa ihre Nähe im Wasser genießen, geht sie auf Abstand. Neben dem ersten Kuss spielen in der dritten Folge vom "Promihof" somit auch Julias persönliche Grenzen eine Rolle. Die Whirlpool-Szene zeigt sowohl die wachsende Vertrautheit zwischen Kevin und Vanessa als auch Julias Entscheidung, sich der Situation zu entziehen. "Der Promihof" – ab dem 22. Oktober auf RTL+ sowie ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.

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Collage: RTLZWEI, Instagram / juliaroemmelt Collage: Kevin Njie, Vanessa Brahimi und Julia Römmelt

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RTLZWEI Vanessa Brahimi und Kevin Njie schieben Betten bei "Der Promihof" zusammen

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