Heinrich-Donatus Erbprinz zu Schaumburg-Lippe ist verlobt

Heinrich-Donatus zu Schaumburg-Lippe (32) hat seine große Liebe gefunden und will sie nun auch direkt vor den Traualtar führen. Der Adelige hat sich mit der US-amerikanischen Unternehmerin Emily Liu verlobt. Gegenüber Bunte bestätigte der Sohn von Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe und Lilly Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg die herzerwärmenden Neuigkeiten: "Ja, wir werden heiraten!" Der Erbprinz, der in engen Kreisen auch unter dem drolligen Spitznamen "Teddy" bekannt ist, und die Geschäftsfrau aus San Francisco sind schon seit geraumer Zeit ein festes Paar. Beide zählen aktuell 32 Lenze. Bei der Wahl seiner Herzensdame pfiff Donatus gepflegt auf die verstaubten Gepflogenheiten des Adelsstandes. Für ihn steht die wahrhaftige Liebe an oberster Stelle, während die blaublütige Herkunft absolut keine Rolle spielt. Gezielt nach einer Braut aus altem Geschlecht hat er deshalb erst gar nicht Ausschau gehalten und sich nun voller Überzeugung für eine bürgerliche Frau entschieden, die nicht aus einem traditionellen Adelshaus stammt.

Seine berufliche Zukunft ist dennoch unumstößlich mit der Familientradition verwoben. Seit einigen Jahren residiert Donatus wieder auf dem majestätischen Schloss Bückeburg. Dort wird er schrittweise auf die große Verantwortung vorbereitet, die ihn in ferner Zukunft erwartet. Eines Tages soll er nämlich den gesamten fürstlichen Betrieb rund um den Familiensitz federführend übernehmen. Für diese anspruchsvolle Aufgabe bringt er eine fundierte Ausbildung mit: Der Erbprinz beherrscht fünf Sprachen fließend und war der allererste Deutsche, der die britische Militärakademie Sandhurst erfolgreich absolvierte. Auch Prinz William (44) und Prinz Harry (42) erhielten dort ihren militärischen Schliff. Anschließend studierte Donatus an der Hult International Business School in London im Fachbereich Business Administration. Am Ende glänzte er als Zweitbester seines gesamten Jahrgangs. Darüber hinaus konnte sich der Adelige bereits in der Start-up-Branche etablieren und dort erste Erfahrungen als Unternehmer sammeln.

Dass für Donatus das private Glück weit mehr wiegt als überholte Traditionen, liegt auch an seiner eigenen Biografie. Seine Eltern gingen bereits getrennte Wege, als er gerade einmal zarte fünf Jahre alt war. Aus diesem frühkindlichen Beispiel zog er die Erkenntnis, dass das eigene Glück mehr zählt als jahrhundertealte Konventionen. Auch sein Vater Alexander ließ sich bei der Wahl seiner Partnerin einzig von seinen Gefühlen leiten: Vor rund zehn Jahren lernte der Fürst die talentierte Pianistin Mahkameh kennen, in der er seine wahre Seelenverwandte fand. Vor fünf Jahren gaben sich die beiden schließlich auf Schloss Bückeburg im glamourösen Rahmen das Jawort. Donatus war bei dieser romantischen Trauung nicht bloß Gast, sondern stand seinem Vater stolz als Trauzeuge zur Seite. Eine Traumhochzeit im eigenen Zuhause hat der Erbprinz damit schon aus nächster Nähe miterlebt. Nun bleibt abzuwarten, wann auf Schloss Bückeburg die nächsten Hochzeitsglocken für den Erbprinzen und seine Emily läuten werden.

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Imago Heinrich Donatus Erbprinz zu Schaumburg-Lippe bei der Eröffnung des Parkrestaurants "Lilly's" am Schloss Bückeburg

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Imago Heinrich-Donatus zu Schaumburg-Lippe mit seiner Mutter Lilly Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, 2021

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