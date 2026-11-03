Prinz Harry soll fürchten, dass William ihn ums Erbe bringt

Prinz Harry (42) soll zunehmend darüber beunruhigt sein, wie sich das Verhältnis zwischen seinem Bruder und seinem Vater entwickelt. Wie das US-amerikanische Promiportal The Blast unter Berufung auf den National Examiner berichtet, befürchtet der Herzog von Sussex, dass Prinz William (44) immer mehr Einfluss auf König Charles III. (77) gewinnt und ihn gegen seinen jüngeren Sohn aufbringt. Eine Versöhnung innerhalb der Familie könnte dadurch in noch weitere Ferne rücken. Besonders große Sorgen soll Harry dabei eine mögliche Enterbung bereiten. Angeblich fürchtet er sogar, William könnte seinen Vater dazu bewegen, ihn beim Erbe vollständig zu übergehen. Dabei war Harry gemeinsam mit Herzogin Meghan (45) und den Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach Großbritannien zurückgekehrt, in der Hoffnung, der Königsfamilie wieder näherzukommen. Eine Annäherung blieb bislang jedoch aus. Charles soll weiterhin auf Distanz zu den Sussexes gehen. "Er ist überzeugt, dass William nichts lieber wäre, als ihn vollständig ausgeschlossen zu sehen. Und die Art, wie Charles William in letzter Zeit gelobt hat, bereitet ihm große Sorgen, dass sein Bruder langsam seinen eigenen Vater gegen ihn aufbringt", zitiert das Blatt eine Quelle aus dem Umfeld des Prinzen.

National Examiner zufolge gehe es Harry bei seinem Wunsch nach einer Versöhnung keineswegs um finanzielle Vorteile. Er wolle tatsächlich wieder eine Beziehung zu seinem Vater aufbauen. Gleichzeitig müsse er jedoch auch an Meghan und die gemeinsamen Kinder denken und für deren Zukunft vorsorgen. Doch offenbar gibt es noch weitere Spannungen: Harry und Meghan sollen den Eindruck haben, dass William und Prinzessin Kate (44) ihre prominenten Kontakte bewusst in Szene setzen, um sie zu provozieren. Ein Beispiel dafür sei der gemeinsame Auftritt des Wales-Paares mit Tom Cruise bei der Londoner Premiere von "Digger". "Sie sind beide überzeugt, dass William und Kate ihre Freundschaft mit Tom Cruise besonders groß inszeniert haben, um sie zu verärgern – und es hat funktioniert", erklärt der Insider. Auch Williams Kontakte zu prominenten Persönlichkeiten, die er über den Earthshot Prize knüpft, sollen die Sussexes als Konkurrenz wahrnehmen. Angeblich befürchten Harry und Meghan, dass William und Kate ihren Ruf in einflussreichen Kreisen in Großbritannien und den USA beschädigen könnten.

Der Konflikt zwischen den Brüdern soll sich jedoch nicht allein um Harrys mögliches Erbe und ihre Kontakte in der Promiwelt drehen. Auch die Rolle der Sussexes innerhalb der Königsfamilie scheint für Spannungen zu sorgen. Nach dem viel beachteten Spaziergang von Harry und Meghan durch Nottingham soll William seinem Vater sogar nahegelegt haben, seinem Bruder die Prinzenwürde und dem Paar die Anrede "Königliche Hoheit" zu entziehen. Die Herzogstitel von Sussex wären davon rechtlich getrennt zu betrachten: Ihre Aberkennung würde grundsätzlich ein Parlamentsgesetz erfordern. Harry und Meghan verwenden die Anrede "Königliche Hoheit" bereits seit ihrem Rückzug als arbeitende Royals im Jahr 2020 nicht mehr. Auslöser für Williams angeblichen Vorstoß sei der herzliche Empfang gewesen, den zahlreiche Passanten den beiden bereitet hatten. Die Szenen sollen den Thronfolger zusätzlich verärgert haben. Angeblich betrachtet William die öffentlichen Auftritte seines Bruders und dessen Frau auf britischem Boden als Verstoß gegen die Vereinbarungen, die Harry und Meghan bei ihrem Rückzug als arbeitende Royals getroffen hatten. Zu den aktuellen Berichten haben sich bislang weder William noch Harry öffentlich geäußert.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Prinz Harry, 23. April 2026, Rechts: Prinz William besucht das Apricot Centre in Totnes und informiert sich über das Klimaprojekt

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