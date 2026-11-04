Promihof-Julia & Kevin blicken auf gemeinsame Vergangenheit

Zwischen Kevin Njie (30) und Julia Römmelt (32) werden alte Gefühle wach: In der dritten Folge von Der Promihof sprechen die beiden offen über ihre gemeinsame Vergangenheit. Dabei zeigt sich, dass sie bereits vor der Show mehr miteinander verband: Kevin und Julia erlebten eine kurze, aber intensive gemeinsame Phase. Diese nahm jedoch kein gutes Ende. Der Sportler brach den Kontakt zu dem Model offenbar ab und beantwortete ihre Nachrichten nicht mehr. Im Gespräch auf dem Hof räumt Kevin ein, dass Julia ihn damals in seiner schlechtesten Phase kennengelernt habe. Ihre direkte Antwort: "Und ich habe trotzdem alles für dich gemacht." Die damaligen Verletzungen beschäftigen Julia bis heute. Sie erklärt, dass diese Erfahrungen noch immer ihre Gefühle prägen. Deshalb hat sie Angst, von Kevin in der Realityshow erneut verletzt zu werden.

Die Aussprache dreht sich allerdings nicht nur um alte Wunden. Kevin und Julia sprechen auch über ihre aktuelle Lebenssituation. Dabei erzählt das Model von seinem Alltag abseits der Kameras: Julia hat Deutschland verlassen und wohnt inzwischen auf Mallorca. Trotz ihrer schmerzhaften Vorgeschichte lädt sie Kevin ein, sie auf der Baleareninsel zu besuchen. Der Realitystar nimmt das Angebot ohne langes Zögern an – obwohl er den Kontakt damals hatte abreißen lassen. Auch Julias offen angesprochene Befürchtung, wieder enttäuscht zu werden, steht den Plänen für ein Wiedersehen auf Mallorca nicht im Weg. Ob Kevin sie nach den Dreharbeiten tatsächlich besucht, ist bislang nicht bekannt.

Dass zwischen Julia und Kevin noch Gesprächsbedarf besteht, deutete sich schon kurz nach seinem Einzug auf den "Promihof" an. Dort näherte sich der Sportler Vanessa Brahimi an. Die beiden schoben ihre Betten im gemeinsamen Schlafraum der Kandidaten zusammen, was Julia überhaupt nicht gefiel. Sichtbar eifersüchtig konfrontierte sie Kevin und kritisierte insbesondere, dass er sie bei der Entscheidung übergangen habe. Durch die Aussprache in Folge drei lassen sich ihre Reaktionen nun besser einordnen. Denn die Geschichte zwischen Julia und Kevin begann lange vor dem Hofleben – und endete für das Model zunächst schmerzhaft mit seinem plötzlichen Kontaktabbruch. "Der Promihof" – ab dem 22. Oktober auf RTL+ sowie ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.

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RTLZWEI Julia Römmelt und Kevin Njie in der dritten "Promihof"-Folge

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RTLZWEI Julia Römmelt und Kevin Njie kuscheln auf dem "Promihof"-Daybed

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