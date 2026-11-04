Johnny Depp kann sich Comeback als Jack Sparrow vorstellen

Johnny Depp (63) hat sich jetzt zum ersten Mal selbst zu einer möglichen Rückkehr als Captain Jack Sparrow in "Fluch der Karibik 6" geäußert. Im Interview mit Entertainment Weekly sagte der Hollywoodstar, dass er sich ein Comeback in seiner Paraderolle grundsätzlich vorstellen kann. Dafür stellt er allerdings eine klare Bedingung: Die Piratenreihe muss ein angemessenes Ende bekommen. "Wenn alles genauso läuft, wie es laufen muss, damit das Piratesfranchise zu einem würdigen Abschluss kommt … Das ist das Einzige, was ich mir wünsche (...)", erklärte Johnny. Ihm geht es also vor allem um einen gelungenen Schlusspunkt für die Abenteuerreihe und weniger um einen weiteren Auftritt als Kultpirat. Dass hinter den Kulissen bereits Gespräche laufen, ist bekannt. Produzent Jerry Bruckheimer (83) hatte schon im April 2026 bestätigt, dass er mit Johnny über eine Rückkehr spricht. Ob der sechste Teil tatsächlich gedreht wird, ist aber noch unklar.

Bislang gibt es kein Drehbuch, das die hohen Erwartungen an die Fortsetzung erfüllt und der Reihe den Abschluss geben kann, den sich Johnny wünscht. Seit dem ersten Teil im Jahr 2003 hat der Schauspieler den exzentrischen Freibeuter in insgesamt fünf Filmen gespielt. Damit wurde die Figur zu einer seiner bekanntesten Rollen. Schon seit Monaten wird über Johnnys mögliches Comeback als Jack Sparrow und über Verhandlungen mit Disney spekuliert. Zuletzt war sogar von einer angeblichen Gage in Höhe von rund 20 Millionen Euro die Rede. Ein anonymer Insider hatte dem Magazin OK! außerdem erzählt, dass Johnnys Ex-Frau Amber Heard (40) über die mögliche Rückkehr verärgert sei. Amber selbst hat sich zu dieser Behauptung allerdings nicht geäußert.

Auch Schauspielerin Margot Robbie (36) ist weiterhin für das Projekt im Gespräch. Sie soll mit keinem der bisher vorgelegten Drehbücher ganz zufrieden gewesen sein. Unabhängig davon, was aus "Fluch der Karibik 6" wird, würde Johnny jederzeit wieder mit Jerry zusammenarbeiten. "Es spielt keine Rolle. Wenn Jerry dabei ist, vertraue ich ihm. Uns verbindet eine tiefe Freundschaft", betonte er gegenüber Entertainment Weekly. Bevor Johnny vielleicht wieder in die Piratenwelt zurückkehrt, ist er in einem anderen Film im Kino zu sehen. In seinem neuen Hollywoodprojekt "Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte" spielt er die Hauptrolle. Der Film kommt am 12. November 2026 in die deutschen Kinos.

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount-Pictures-Präsentation auf der CinemaCon in Las Vegas

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United Archives GmbH Johnny Depp in "Fluch der Karibik 2"

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