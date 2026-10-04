Johnny Depps erste Frau ebnete ihm den Weg nach Hollywood

Ohne seine erste Ehefrau Lori Anne Allison wäre Johnny Depps (63) Karriere möglicherweise ganz anders verlaufen. Die Make-up-Artistin war nicht nur die erste Frau an seiner Seite, sondern spielte auch eine wichtige Rolle bei seinem Einstieg ins Schauspielgeschäft. Sie machte den damals noch unbekannten Johnny in Los Angeles mit dem jungen Nicolas Cage (62) bekannt. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und freundeten sich an. Cage wiederum vermittelte seinem neuen Freund einen Agenten – und ebnete ihm damit den Weg zu seiner ersten großen Filmrolle. Der Stein kam ins Rollen: 1984 stand Johnny für Wes Cravens (†76) Horrorfilm "A Nightmare on Elm Street" zum ersten Mal vor der Kamera. Dabei war der Musiker zu diesem Zeitpunkt Anfang 20 und eigentlich auf der Suche nach irgendeinem Job – unter anderem verdiente er sein Geld im Telemarketing, während seine Frau bereits in der Filmbranche arbeitete. Der Kontakt über Lori und Nicolas wurde damit zum Ausgangspunkt einer jahrzehntelangen Karriere, in der Johnny später als Captain Jack Sparrow oder als "Edward mit den Scherenhänden" weltberühmt wurde, wie Hello! berichtet.

Dass aus diesem zunächst eher zufälligen Einstieg einmal eine erfolgreiche Karriere entstehen würde, konnte der Musiker damals noch nicht absehen. "Ich bekam den Job. Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Sie zahlten mir all dieses Geld für eine Woche. Es war Glück, ein Zufall. Ich machte es nur, um die Miete zu bezahlen. Gleichzeitig füllte ich buchstäblich Bewerbungen für jede Art von Job aus", erinnerte sich Johnny gegenüber dem Playboy. Sein Freund Nicolas sah offenbar mehr Potenzial in ihm: "Nic Cage sagte: 'Du solltest versuchen, Schauspieler zu werden. Vielleicht bist du einer und weißt es nur noch nicht.' Ich begann mit der Schauspielerei und dachte: Nun, das ist ein interessanter Weg; vielleicht sollte ich ihm weiter folgen." Da er nach eigener Aussage zunächst kaum etwas über das Schauspielhandwerk wusste, begann er, sich intensiv mit der Theorie auseinanderzusetzen. Dabei las er unter anderem die Werke von Konstantin Stanislawski, Uta Hagen und Michael Tschechow. Es folgten prägende Rollen wie Willy Wonka in "Charlie und die Schokoladenfabrik" und die Titelfigur in "Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street".

Kennengelernt hatten sich Johnny und Lori über die Musik: Sie war die Schwester des Bassisten seiner damaligen "Band The Kids". 1983 gaben sich die beiden in Südflorida das Jawort. Zu der Zeit war sie 26, er gerade einmal 20 Jahre alt. Lange hielt die Verbindung allerdings nicht, bereits 1986 wurde die Ehe geschieden. "Ich war mit 20 verheiratet (mit Lori Allison). Es war eine starke Bindung zu jemandem, aber ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich verliebt war. Das ist etwas, das einem einmal, vielleicht zweimal begegnet, wenn man Glück hat. Und ich weiß nicht, ob ich das erlebt habe, bevor ich 30 wurde", erklärte der Schauspieler später im Boulevard Magazine. Seine Ex-Frau fand dennoch anerkennende Worte für ihn. "Nun, wir alle wissen, dass er ein talentierter Schauspieler ist und den Piraten spielen kann wie kein anderer, aber er ist auch ein extrem talentierter Gitarrist", so Lori, wie das Magazin Hello! berichtet. Auch nach der Trennung blieb die Visagistin der Film- und Unterhaltungsbranche treu. Wie The Mirror berichtet, betreibt sie außerdem die Lipgloss-Marke Serendeppity. Lori Anne Allison hält sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

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Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

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Getty Images Johnny Depp im Oktober 2025 in Paris

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Getty Images Johnny Depp bei der Closing Night des Red Sea International Film Festival 2025 in Saudi-Arabien, Dezember 2025