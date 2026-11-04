Umgekrempelt: Til Schweiger gibt Einblicke in neues Leben

Til Schweiger (62) ist zurück und gibt ungewohnt persönliche Einblicke in sein Leben. Im Interview mit dem deutschen Playboy bestätigt der Schauspieler, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt. Außerdem erzählt er, wie sehr sich sein Alltag verändert hat, seit er keinen Alkohol mehr trinkt. Das Gespräch erscheint in der Dezemberausgabe des Magazins. Den Namen seiner Partnerin behält Til zwar für sich, verrät aber, dass sie gemeinsam mit ihm Zeit in seinem Zuhause auf Mallorca verbringt. Durch sie habe er gelernt, bewusster wahrzunehmen, was er sich auf der Insel aufgebaut hat – und es mehr zu schätzen. Ihre Worte zitiert er: "Ist dir eigentlich bewusst, wie schön das hier alles ist, das du erschaffen hast? Dass du das in deinem Leben ohne Hilfe ganz allein aufgebaut hast? Du müsstest doch jeden Tag über dein Grundstück laufen und dich da drüber freuen."

Inzwischen gelinge es ihm zumindest manchmal, sein Grundstück mit genau dieser Wertschätzung zu betrachten, erklärt der Schauspieler im Interview weiter. Auch beim Thema Alkohol redet der Filmemacher nicht um den heißen Brei herum: Seit Anfang des Jahres sei kein Tropfen mehr über seine Lippen gekommen. Damit hat sich in den vergangenen Monaten offenbar einiges für ihn verändert. Ob der Alkohol nach wie vor eine große Baustelle in seinem Leben sei, wollte das Magazin laut rtl.de von ihm wissen. Tils Antwort im Playboy fällt eindeutig aus: "Nee, das ist keine Baustelle, ich habe seit dem 1. Februar keinen Alkohol mehr getrunken."

Erst vor rund acht Wochen hatte sich angedeutet, dass Til nach einem längeren Rückzug aus gesundheitlichen Gründen wieder in die Öffentlichkeit zurückkehrt. Zwischenzeitlich hatte er mit einer Sepsis zu kämpfen, die sogar eine Amputation des Beins hätte nach sich ziehen können. Eine Herz-OP stand ebenso an, sein Alkohol- und Nikotinkonsum verschärften die Situation. Im September reiste er dann für die ProSieben-Show "Schlag den Star" eigens von Mallorca an, um seine Töchter Luna und Lilli im Studio zu unterstützen. Auch beruflich richtet der vierfache Vater den Blick wieder nach vorn: 2027 soll die Fortsetzung von "Der bewegte Mann" gedreht werden. Zudem vermisse er die Arbeit am Filmset. Zuletzt stand er in Kasachstan gemeinsam mit Jackie Chan (72) für "Armour of God: Ultimatum" vor der Kamera. Der Film soll im Februar 2027 in die Kinos kommen. Für einen neuen eigenen deutschen Film fehlt ihm nach "Manta Manta 2" bislang allerdings noch die passende Idee.

Anzeige Anzeige

Imago Til Schweiger bei der Premiere von "Desperate Journey", November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Luna, Til und Emma Schweiger im Januar 2024

Anzeige Anzeige