Paul Bettany und Johnny Depp sprechen seit Jahren nicht mehr

Paul Bettany (55) hat sich überraschend offen zu seinem Verhältnis zu Johnny Depp (63) geäußert – und dabei klargestellt, dass von einer Freundschaft längst keine Rede mehr sein kann. Gegenüber The Times erklärte der "VisionQuest"-Darsteller nun: "Ich hatte seit Jahren nicht mehr mit Johnny gesprochen, als das passierte, und ich habe seitdem nicht mehr mit ihm gesprochen." Damals entschied sich Paul bewusst dagegen, die öffentliche Darstellung zu korrigieren. In den Schlagzeilen war er immer wieder als enger Freund des Hollywoodstars bezeichnet worden. Dass er sich damals nicht zu Wort meldete, begründet er mit einem gewissen Grundvertrauen in sein Publikum. "Also beschloss ich, nichts zu sagen, denn ich glaube, die Leute kennen mich. Ich bin seit 23 Jahren verheiratet und führe für jemanden mit meinem Beruf ein unglaublich ruhiges Leben", begründete er sein langes Schweigen gegenüber der Zeitung.

Die Nachrichten stammten aus dem Jahr 2013 und wurden im Februar 2020 bei einer Voranhörung zu Johnnys Verleumdungsklage gegen The Sun verlesen. Er hatte das Boulevardblatt verklagt, weil es ihn als "Ehefrauenschläger" bezeichnet hatte. Johnny verlor den Prozess und scheiterte anschließend auch mit dem Versuch, das Urteil aufheben zu lassen. Der verlesene Chatverlauf hatte es in sich: "Lasst uns Amber verbrennen!", schrieb Johnny laut Gerichtsunterlagen. Paul reagierte darauf mit einem makabren Gedankenspiel und schlug stattdessen eine Wasserprobe vor, um herauszufinden, ob Amber Heard eine Hexe sei. Johnny soll anschließend geantwortet haben: "Lasst sie uns ertränken, bevor wir sie verbrennen! Ich werde danach ihre verbrannte Leiche f***en, um sicherzugehen, dass sie tot ist." Besonders befremdlich findet Paul rückblickend die Darstellung ihrer angeblichen Nähe: "Ich wurde als enger Freund eines Mannes dargestellt, mit dem ich seit Jahren nicht gesprochen hatte, und ehrlich gesagt war dieser Teil inmitten all der Scheiße, die sich zwei Prominente gegenseitig an den Kopf warfen, das Seltsamste."

Die beiden Schauspieler hatten bei mehreren Filmen zusammengearbeitet. Als Amber Vorwürfe gegen ihren damaligen Ehemann öffentlich machte, stellte sich Paul zunächst deutlich hinter den Schauspieler. Auf X schrieb er: "Ich kenne Johnny Depp seit Jahren und durch mehrere Beziehungen hindurch. Er ist der liebenswerteste, freundlichste und sanfteste Mann, den ich je kennengelernt habe. Wollte ich nur mal sagen." Zu den später veröffentlichten SMS wollte Paul sich nicht ausführlicher äußern. Bereits 2021 hatte sich der Brite gegenüber The Independent zu den SMS geäußert und betont, eine weitere Stellungnahme würde nur "Öl ins Feuer" gießen. Zugleich schilderte er, wie unangenehm die juristische Durchleuchtung seiner privaten Kommunikation gewesen sei. "Kannst du dir ehrlich vorstellen, wie es wäre, wenn eine Gruppe von Anwälten jede einzelne deiner E-Mails und Nachrichten aus zehn Jahren durchgehen würde?", fragte Paul im Interview. Sein Fazit lautete: "Ich kann nur sagen, dass es ein unangenehmes Gefühl war."

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Getty Images Paul Bettany und Johnny Depp im Januar 2015

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Getty Images Paul Bettany beim 21. Rome Film Festival in Rom

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount-Pictures-Präsentation auf der CinemaCon in Las Vegas