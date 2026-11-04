Kim Kardashian lacht über ihre verpatzte Anwaltsprüfung

Kim Kardashian (46) macht aus ihrer gescheiterten Anwaltsprüfung kein Geheimnis und nimmt die Niederlage inzwischen sogar mit Humor. Im November 2025 war die Unternehmerin durch die Prüfung gefallen. Kurz vor dem Start der zweiten Staffel ihrer Serie "All's Fair" sprach sie mit der Schweizer Zeitung 20 Minuten offen über das Ergebnis. Verstecken wolle sie sich deswegen keineswegs, im Gegenteil: Im Trailer zu den neuen Folgen wird ihr persönliches Prüfungsergebnis sogar Teil der Handlung. Darin gesteht ihre Serienfigur Allura Grant vor ihren Kolleginnen, dass sie die Anwaltsprüfung nicht beim ersten Versuch bestanden hat. Für Kim war das die perfekte Gelegenheit, sich selbst auf die Schippe zu nehmen. "Ich schäme mich nicht dafür, dass ich die Prüfung vermasselt habe, sondern finde es witzig", erklärte sie. Die neuen Folgen der Anwaltsserie mit Naomi Watts (58) und Kim Kardashian sind ab dem 4. November bei Disney+ verfügbar.

Kim betonte außerdem, dass sie auch schon vor dem Serienstart offen mit ihrem Prüfungsergebnis umgegangen sei. Ob und wann sie einen neuen Versuch starten wird, ist derzeit allerdings unklar. Ihren Umgang mit dem Rückschlag fasste sie gegenüber 20 Minuten gelassen zusammen: "Ich habe es probiert und das ist alles, was zählt." Naomi Watts kann diese Einstellung gut nachvollziehen. "Es ist befreiend, wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt", erklärte die Schauspielerin im selben Gespräch. Auch in der zweiten Staffel soll Selbstironie eine große Rolle spielen. Laut Kim habe sich das Team diesmal auf jene Elemente konzentriert, die beim Publikum besonders gut ankamen. Die ohnehin schon überzeichnete "Camp-Comedy" werde dabei noch weiter auf die Spitze getrieben. Naomi kündigte sogar an, dass die neuen Folgen noch absurder und extremer ausfallen würden. Dabei hatte bereits die erste Staffel trotz teilweise vernichtender Kritiken einen beachtlichen Erfolg erzielt: Gemessen an den Zuschauerzahlen der ersten drei Tage war sie die erfolgreichste Premiere einer fiktionalen Hulu-Originalserie seit drei Jahren.

Ganz unberührt hatten die teils vernichtenden Kritiken zur ersten Staffel Kim allerdings nicht gelassen. Die vierfache Mutter hatte zwischenzeitlich sogar befürchtet, mit ihrer schauspielerischen Leistung das gesamte Projekt ruiniert zu haben. Ihre Kolleginnen Sarah Paulson (51), Naomi Watts, Teyana Taylor (35) und Glenn Close (79) konnten ihr diese Zweifel jedoch nehmen. Besonders mit Naomi entwickelte Kim während der Dreharbeiten eine enge Verbindung. Die Schauspielerin zeigte sich beeindruckt von Kims Offenheit, ihren schnellen Fortschritten und ihrer Arbeitsmoral. Kim wiederum ließ sich von Naomis Professionalität und ihrer gründlichen Vorbereitung inspirieren. Bei Fragen konnte sie sich außerdem jederzeit an ihre erfahrene Kollegin wenden. Wie Naomi erklärte, half der enge Zusammenhalt innerhalb des Ensembles den beiden auch dabei, die langen Drehtage fernab ihrer Familien gemeinsam zu meistern.

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian trägt Elizabeth Taylors Collier, Oktober 2026

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Getty Images Sarah Paulson, Glenn Close, Kim Kardashian, Niecy Nash-Betts und Naomi Watts bei der "All's Fair"-Premiere in New York

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