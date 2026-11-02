Kim Kardashian verbietet Mama Kris Werbung für Windeln

Kim Kardashian (46) hat ihrer Mutter Kris Jenner (70) einen lukrativen Werbedeal verwehrt. Wie in der aktuellsten Folge von The Kardashians zu sehen ist, bekam das Clanoberhaupt ein eher ungewöhnliches Angebot: Die Marke Depend, die Produkte gegen Inkontinenz bei Erwachsenen und für das Wochenbett herstellt, wollte sie als Werbegesicht gewinnen. Die Anfrage erreichte Kris, als sie ihre Tochter am Set des Films "The Fifth Wheel" besuchte. Dort unterhielt sie sich gerade mit Regisseurin Eva Longoria (51). Die Schauspielerin nahm es mit Humor und spielte auf ihr eigenes Alter an: "Ich war gerade auf dem Cover der AARP. Sei nicht neidisch!" Danach ermutigte sie Kris, nachzufragen, wie viel Geld für die Kampagne drin sei.

Die Momagerin zeigte sich von der Idee zunächst äußerst begeistert. Für die passende Gage wäre sie sogar bereit gewesen, selbst in Erwachsenenwindeln zu schlüpfen. "Na, das ist doch klar! Wie viele Millionen? Ich ziehe eine Windel an, Babe", stellte sie klar. Doch am Ende machte Kim ihr einen Strich durch die Rechnung und verbot Kris die Werbung. In einem Einzelinterview verriet die sechsfache Mutter dann aber, warum aus der Kooperation nichts wurde: "Ich habe es am Ende nicht gemacht. Kim sagte Nein. Kim ist so eine Spaßbremse. Es ist doch nur eine Windel! Jeder muss mal pinkeln!" Kim hat nämlich selbst schon darüber gesprochen, für die Mode eine Erwachsenenwindel zu tragen.

In der "The Ellen DeGeneres Show" sprach sie einst offen darüber, was sie für die Mode in Kauf nimmt: "Zu Hause trage ich einen Schlafanzug – Schlafanzug und Jogginghose, kein Make-up – und wenn ich dann ausgehe, trage ich buchstäblich alles. Mir ist egal, wie unbequem es ist, mir ist egal, ob ich eine Windel tragen und nicht zur Toilette gehen muss. Mir ist egal, was ich tun muss." Mittlerweile tritt Kim außerdem selbst in die Fußstapfen ihrer Mutter: "Ich dachte, ich wäre vorher schon beschäftigt gewesen. Dass ich für North gerade ihre 'Momagerin' sein muss, ist verrückt. Das stand für dieses Jahr nicht auf meiner Bingokarte. Es ist viel Arbeit, es kostet viel Energie", erzählte sie in einer früheren Staffel von "The Kardashians". Als Norths Momagerin muss Kim alles im Blick halten: Denn allein an Halloween hatte North West (13) mit einer Verkleidung als Natalie Nunn (41) für Aufsehen gesorgt.

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IMAGO / Cover-Images Kris Jenner und Kim Kardashian, Oktober 2025

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Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner bei der Premiere von "All’s Fair" in Paris

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