Mark Keller erntet Kritik für Spruch über "verwelkte" Frauen

Mark Keller (61) sorgt mit einem Datingtipp für heftige Kritik. Im Podcast "Beziehungsduell" sprach Der Bergdoktor-Star mit Gastgeberin Barbara Rynes über die Suche nach dem passenden Partner. Dabei hatte er eine klare Botschaft an Frauen: Sie sollten ihre Ansprüche an Männer lieber nicht zu hoch schrauben. Wer unbedingt den perfekten Partner oder einen "absoluten König oder Kaiser" finden wolle, könne am Ende allein bleiben und diese Entscheidung später bereuen, lautete seine These. Besonders eine Formulierung des Schauspielers stößt vielen Nutzern sauer auf: Ältere Singlefrauen bezeichnete Mark in dem Gespräch als "verwelkt". Nachdem ein Ausschnitt der Folge auf Instagram veröffentlicht worden war, machten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer ihrem Ärger in den Kommentaren Luft. Viele von ihnen gehen dabei hart mit dem Schauspieler und seiner Sicht auf Frauen ins Gericht.

Ins Rollen kam das Thema, als Barbara erzählte, dass sie einen Mann am liebsten ganz klassisch im Alltag oder beim Ausgehen kennenlernen würde. Für den Schauspieler ist Onlinedating dann offenbar nicht der richtige Weg: "Ja, dann darfst du aber nicht auf Tinder dein Date suchen", entgegnete er. Zudem warf er der Podcasterin vor, sich mit ihrer Suche nach etwas Besonderem selbst im Weg zu stehen. "Das sind genau die Ansprüche: Der muss das haben, der muss das haben und er muss das haben", erklärte Mark. Über anspruchsvolle Singlefrauen sagte er anschließend: "Und später, wenn sie verwelkt sind, denken sie: 'Mann, eigentlich hatte ich damals schon einen ganz Guten, aber jetzt ist es so, ich habe halt keinen.'" Danach würden sie in die Kirche gehen und "anfangen, um einen Rosenkranz zu bitten". Auf Barbaras Nachfrage, ob sie bereits verwelkt wirke, antwortete Mark, der dem Älterwerden eigentlich gelassen gegenübersteht: "Nein, aber in 20 Jahren wird das dann so sein." Vielleicht finde sie dann noch einen "Gleichgesinnten, der dann seine Frau verloren hat".

Unter dem Instagram-Clip fallen die Reaktionen auf Marks Aussagen und sein Frauenbild deutlich aus. "Wenn ein Mann sagt 'verwelkt', dann sagt das mehr über ihn aus als über Frauen", schreibt eine Nutzerin. Eine andere wendet sich direkt an die weiblichen Follower: "Und Ladys, nicht vergessen, behaltet bitte eure Ansprüche, sonst bekommt ihr genau diese Art von Mann." Mehrere Kommentierende verteidigen zudem ausdrücklich die Entscheidung, ohne Partner zu leben. So heißt es in den Kommentaren unter anderem: "Man weiß halt genau, was man nicht mehr möchte" und "Lieber allein als so einen verwelkten Schlaumeier". Wieder andere halten die Ansichten des Schauspielers schlicht für überholt: "Altes Denkmuster. Mark, hör lieber auf zu sprechen", lautet ein weiterer Kommentar. Noch schärfer formuliert eine andere Nutzerin ihre Meinung: "Pfui Teufel! Grottig, dein Frauenbild und deine Aussagen. Und alle Männer so: 'Recht hat er.' Das sagt mehr über Männer aus als über Frauen!" Mit diesem deutlichen Gegenwind dürfte der Schauspieler vermutlich nicht gerechnet haben.

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IMAGO / pictureteam Mark Keller, Schauspieler

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Imago Mark Keller in Düsseldorf, August 2026

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