Schirm-Panne bei König Charles: Camilla muss herzlich lachen

Ein unerwarteter Regenschauer hat den Karibikbesuch von König Charles III. (77) und Königin Camilla (79) ordentlich durcheinandergewirbelt. Das Königspaar war am Sonntag im Sir Vivian Richards Cricket Stadium zu Gast, um die Parade zum 45. Unabhängigkeitstag von Antigua und Barbuda zu feiern, als plötzlich der Himmel seine Schleusen öffnete. Laut Daily Mail fackelte Camilla nicht lange und flüchtete mit einem Regenschirm bewaffnet schnell in den geschützten Ehrenbereich. Charles blieb dagegen zunächst ganz allein und ohne jeden Schutz auf dem Podium stehen, während der Regen auf ihn niederprasselte. Der bereits durchnässte Monarch winkte daraufhin energisch in Richtung seiner Mitarbeiter. "Wo ist der Regenschirm?", wollte er wissen. Kurz darauf forderte er: "Bring ihn her!" Zwischendurch zeigte der König seinem Team sogar pantomimisch, wie man einen Schirm hält, um unmissverständlich klarzumachen, was er in diesem Moment dringend benötigte.

Schließlich lief sein Adjutant, Major Ben Rigby, zu den anderen Begleitern zurück, um auch für den Monarchen einen Regenschirm aufzutreiben. Die Hilfe kam allerdings reichlich spät: Als Charles den Schirm entgegennahm, war sein dünner Sommeranzug bereits so durchnässt, dass der Stoff stellenweise fast transparent wirkte. Nach etwa fünf Minuten war das Ganze aber auch schon wieder ausgestanden – der heftige Schauer stoppte ebenso plötzlich, wie er begonnen hatte. Der König ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen und setzte den langen Termin unter freiem Himmel fort. Immer wieder tupfte er sich dabei mit einem Taschentuch das Gesicht trocken, bevor er unter dem Schirm die angetretenen Einsatzkräfte abschritt. Danach konnte das Festprogramm wie geplant weiterlaufen. Charles und Camilla sahen sich den Abschluss der Parade an, trafen ausgezeichnete Bürger und begrüßten Schüler sowie vier westindische Cricketlegenden.

Camilla nahm die unfreiwillige Dusche mit Humor. Während sie sich die nassen Haare abtrocknete, hielt sie lachend die Hände in die Höhe und schaute ungläubig zum Himmel hinauf, aus dem kurz zuvor noch die Wassermassen gestürzt waren. Auch Charles, der während seines Gestikulierens zunächst etwas ungehalten gewirkt hatte, fand rasch zu seiner guten Laune zurück. Nach dem Regenschauer witzelte er laut Daily Mail: "Ich habe angefangen, Brunnenkresse auf meiner Hose anzubauen." So ging das Königspaar ganz unterschiedlich mit dem Missgeschick um, verlor dabei aber keineswegs die gute Laune. Während sich die Königin köstlich über den Vorfall amüsierte, fand auch der König, der bei den Briten aktuell so unbeliebt wie noch nie seit Thronantritt ist, schnell sein Lächeln wieder. Den begeisterten Jubel der Stadionbesucher erwiderte er schließlich gut gelaunt mit einem Winken in die Menge.

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Getty Images König Charles III. und Königin Camilla bei der Militärparade zum 45. Unabhängigkeitstag von Antigua und Barbuda

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Imago König Charles III. bei der Eröffnung der Cricket-Schau-Serie zum Commonwealth-Gipfel 2026

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