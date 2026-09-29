Mark Keller lobt Martina Reuters krasse 60-Kilo-Verwandlung

Martina Reuter (46) hat in den vergangenen Jahren rund 60 Kilogramm verloren und sich mit ihrer körperlichen Veränderung auch in der Bodybuildingszene einen Namen gemacht. Ihr nächstes großes Ziel ist bereits gesetzt: Am 4. März 2027 wird die Moderatorin bei den Arnold Classics im US-Bundesstaat Ohio antreten. Vor dem internationalen Wettkampf erhält sie nun prominente Unterstützung von Mark Keller (61). Der Schauspieler, der vielen aus Der Bergdoktor bekannt ist, richtete eine persönliche Videobotschaft an sie, die die 46-Jährige auf Instagram veröffentlichte. Darin zeigt er sich sichtlich beeindruckt von ihrem bisherigen Weg. "Martina, ich wünsch' dir alles, alles Liebe für deine Wettkämpfe. Was du gemacht hast aus deinem Körper, ist unglaublich beispiellos", sagt Mark in dem Clip. Für die Sportlerin dürften diese Worte eine besondere Anerkennung sein.

In seiner Botschaft hebt der Schauspieler insbesondere Martinas Disziplin hervor. "Es ist echt schön zu sehen, wenn man wirklich was will, dass man alles erreichen kann", betont er in seinem Clip. Zudem findet Mark klare Worte für die Bedeutung des Sports: "Sport ist die beste Medizin." Martina selbst bezeichnet er als "Vorbild für viele, viele Frauen". Auch für ihren bevorstehenden Auftritt in den USA hat er eine eindeutige Botschaft: "Gib weiter Gas und hol dir alle Titel in Amerika." Nach Ohio reist die Moderatorin mit mehreren Erfolgen im Gepäck. Bei der österreichischen Meisterschaft Austrian Oak 2026 in Wien sicherte sie sich im August eine Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille. Bereits zuvor hatte sie bei der Europameisterschaft in Spanien auf sich aufmerksam gemacht.

Einem größeren Publikum wurde Martina unter anderem durch das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" bekannt. In den vergangenen Jahren rückte das Bodybuilding für sie jedoch zunehmend in den Mittelpunkt, inzwischen trainiert sie auf Wettkampfniveau. In seinem Video verbindet Mark seine Anerkennung für ihre sportliche Leistung mit einer entspannten Botschaft für den Fall, dass es in Ohio nicht zum Titel reichen sollte. "Am Ende zählt eh nur das kleine Glück", gibt der Schauspieler ihr zum Abschluss mit auf den Weg. Bis zum Start der Arnold Classics bleiben Martina damit noch einige Monate, um sich auf den Wettkampf vorzubereiten. Die Veranstaltung in den USA zählt zu den größten Events im internationalen Bodybuildingkalender.

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Collage: AEDT, Instagram / reuter_martina_official Collage: Mark Keller und Martina Reuter

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Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter zeigt ihre Transformation im Juli 2026

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Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter posiert