Partnerlook: So feiern Brooklyn Beckham und Nicola Halloween

Brooklyn Peltz-Beckham (27) und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) haben Halloween in ihre ganz persönliche Superhelden-Show verwandelt. Der Sohn von David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) verwandelte sich für die diesjährige Gruselnacht in Superman, während seine Ehefrau als Catwoman auftrat. Zusammen mit Damian Hurley (24) feierten die beiden ausgelassen durch die Nacht. In gleich mehreren Aufnahmen hielten sie ihre Kostüme und die Partystimmung fest. Dabei rückte das Ehepaar für die Kamera immer wieder eng zusammen. Für gemeinsame Schnappschüsse kamen sich der Superheld und seine Katzenfrau ganz nah und tauschten innige Küsse aus. Die romantischen Schnappschüsse teilten sie anschließend mit ihren Fans auf Instagram. Damit wurde der gemeinsame Halloweenabend nicht nur zur Kostümparty, sondern zugleich zu einem besonders verliebten Auftritt des Paares.

Ein echter Hingucker war dabei Nicolas Outfit. Für ihre Verwandlung in Catwoman trug sie ein hautenges schwarzes Leder-Crop-Top, das sie mit einer dazu passenden Hose kombinierte. Die charakteristischen spitzen Katzenohren machten den Look der Schauspielerin komplett. Auch Damian setzte bei der Feier auf schwarzes Leder: Gemeinsam mit Nicola posierte er in einem tief ausgeschnittenen Jumpsuit vor der Kamera. Bei seiner Kostümwahl orientierte er sich an einem bekannten Outfit von Michael Jackson (†50) aus der Zeit vor dessen Album "Dangerous". Bei dieser einen Verkleidung blieb es an Halloween aber nicht. Für einen weiteren Look wechselte Damian sein Outfit und schlüpfte in ein Pikachu-Kostüm. Die verschiedenen Verkleidungen wurden ebenfalls in mehreren Bildern festgehalten. Im Mittelpunkt des Abends standen jedoch Brooklyn und Nicola, die ihre Kostüme bei der gemeinsamen Feier immer wieder Seite an Seite präsentierten und zwischen den Gruppenfotos auch einige romantische Momente miteinander teilten.

Für Brooklyn und Nicola hat Halloween auch eine ganz persönliche Bedeutung. Zum ersten Mal begegneten sie sich zwar bereits im April 2017 auf dem Coachella-Festival, doch näher kamen sie sich erst zwei Jahre später. Auf der Halloweenparty von Leonardo DiCaprio (51) in Los Angeles begann im Jahr 2019 ihre gemeinsame Geschichte. Passend dazu feierten die beiden nur wenige Tage vor ihren neuen Kostümfotos ihr siebenjähriges Beziehungsjubiläum. Zu diesem Anlass richteten sie in den sozialen Medien gegenseitig Liebeserklärungen aneinander. Aus der Romanze wurde später eine Ehe: Im April 2022 gaben sich Brooklyn und Nicola das Jawort. Doch damit nicht genug: Im August 2025 gaben sich die beiden ein weiteres Mal das Jawort und erneuerten ihr Eheversprechen. Die diesjährigen Halloweenbilder knüpfen somit an einen Anlass an, der schon am Anfang ihrer Beziehung eine entscheidende Rolle gespielt hatte.

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Halloween 2026

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Nicola Peltz-Beckham und Damian Hurley, Halloween 2026

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Instagram / nicolapeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Halloween 2026