Gewusst? Lucas Cordalis war vor Daniela mit Blümchen liiert

Bevor Lucas Cordalis (59) sein Glück an der Seite von Daniela Katzenberger (40) fand, war er mit einem echten Popstar der 90er-Jahre zusammen: Jasmin Wagner (46), die als Blümchen reihenweise Hits landete. Die beiden kamen 1997 zusammen – er war damals 30 Jahre alt, sie war mit 17 Jahren ganze 13 Jahre jünger. Öffentlich bekamen die Fans von dieser Liebe laut joyn.de allerdings kaum etwas mit, denn das Paar hielt die Romanze weitgehend unter Verschluss. Knapp vier Jahre hielt die Beziehung, 2001 trennten sich ihre Wege dann endgültig. Als Grund für die Heimlichtuerei galt vor allem der deutliche Altersunterschied. Ein wesentlich älterer Partner soll nicht zum fröhlich-unbeschwerten Popstar-Image der Sängerin gepasst haben. Das ständige Versteckspiel ging an der Partnerschaft nicht spurlos vorbei und führte schließlich zum Liebes-Aus.

Im Podcast "Katze & Cordalis", den er gemeinsam mit seiner Frau betreibt, erinnerte sich der Musiker an die Zeit danach: "Als wir uns dann getrennt haben, wollte sie nicht mehr auf die Bühne gehen." Böses Blut scheint zwischen den beiden aber nicht zu herrschen. Jahre später trafen Lucas und Jasmin bei einer Veranstaltung wieder aufeinander und gingen entspannt miteinander um. Während Blümchen bereits seit 1995 große Erfolge feierte, startete Lucas seine eigene Gesangskarriere erst später – in der Familienband Cordalis an der Seite seines Vaters Costa Cordalis (†75) und zeitweise auch mit seiner Schwester Angeliki. Aktuell ist der Sänger wieder im Fernsehen zu sehen: Gemeinsam mit seiner Schwiegermutter Iris Katzenberger (59) steht er für die zweite Staffel der Realityshow "The Power" vor der Kamera.

Seiner großen Liebe Daniela Katzenberger begegnete Lucas bekanntlich im Jahr 2014. Anfang Februar machte das Paar seine Beziehung öffentlich, im August 2015 kam Töchterchen Sophia zur Welt. Am 4. Juni 2016 folgte dann die kirchliche Trauung auf dem Petersberg in Königswinter. Mit der prominenten Exfreundin ihres Mannes geht die Reality-TV-Bekanntheit im Übrigen ausgesprochen gelassen um. Kurios wird es darüber hinaus, wenn man sich Danielas Bezug zu Blümchen ansieht – denn sie war als Teenagerin selbst ein großer Blümchen-Fan. Die Hits aus ihrer Jugend stammen damit ausgerechnet von der früheren Partnerin ihres heutigen Ehemannes.

Anzeige Anzeige

Collage: Photo by Sascha Steinbach/Getty Images, Getty Images Collage: Costa Cordalis und Jasmin Wagner

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner macht Urlaub in Thailand, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Daniela Katzenberger mit Ehemann Lucas Cordalis bei der Bertelsmann Party 2025

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia, August 2024