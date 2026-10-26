Comedy-Debüt: Daniela Katzenberger macht sich selbst fertig

Daniela Katzenberger (40) wagt den Sprung in ein völlig neues Metier: Die Kultblondine erobert erstmals die Stand-up-Bühne. Mit ihrem Premierenprogramm "Katzenklappe" feiert sie ihr Debüt als Komikerin. Begleitet wird dieser Meilenstein in ihrer VOX-Dokusoap "Daniela Katzenberger", während RTL bereits einen ersten Vorgeschmack auf die Show geliefert hat. Inhaltlich knöpft sich die Reality-Ikone ausgerechnet ihr Lieblingsthema der Boulevardpresse vor: ihre Schönheits-OPs. Bewaffnet mit einer großen Portion Selbstironie verwandelt sie ihr eigenes Aussehen in treffsichere Pointen. "Ich bin Blutgruppe Botox, Aszendent Hyaluron", verkündet sie vor Publikum. Auch ihr Alter und die Kommentare, die sie auf Instagram zu ihren vermeintlich zahllosen Schönheitsoperationen liest, verarbeitet sie in ihrem Set. Statt sich zu rechtfertigen, nimmt sie sich lieber selbst auf die Schippe.

Besonders die Spekulationen über die Anzahl ihrer Eingriffe liefern reichlich Material. "Die Zahl der Schönheits-OPs, die ist länger als jede Handynummer", scherzt Daniela auf der Bühne und schiebt gleich hinterher: "Was sage ich immer? Nee, nur wie die Vorwahl." Ihren Körper vergleicht sie mit einer in die Jahre gekommenen Eigentumswohnung, an der eben ständig etwas gemacht werden müsse. "Ich liebe auch das Gefühl, wenn so ein bisschen was gehämmert wird, geschraubt, 'ne Außenfassade neu verputzt wird", erklärt die Unternehmerin. Zum Abschluss zieht sie dann einen Vergleich, der sitzt: "Ich bin so ein bisschen wie der Berliner Flughafen: Wird nie fertig und alle meckern." Die kompletten Episoden gibt es im Fernsehen und im Stream: VOX zeigt die neuen Doppelfolgen von "Daniela Katzenberger" seit dem 23. Oktober 2026 immer freitags um 20:15 Uhr. Wer nicht so lange warten möchte, findet die nächsten Ausgaben jeweils bereits eine Woche vorab auf RTL+.

Ihre Schönheitsoperationen waren für die Pfälzerin noch nie ein Tabuthema. Auf der Bühne kombiniert sie nun genau diese OP-Erfahrungen mit den fiesen oder lustigen Kommentaren ihrer Internet-Community. Wie groß das Interesse an ihrem ersten Stand-up-Auftritt tatsächlich sein würde, konnte Daniela vorab allerdings selbst kaum glauben. Mit Blick auf das erwartete Publikum witzelte sie: "Zwei aus der Familie und einer, der sich verlaufen hat. Der Hausmeister." Mit ihrem Auftritt bleibt die Unternehmerin ihrer bekannt direkten Art treu. Andere Promis nimmt sie dabei nicht aufs Korn – stattdessen dreht sich alles um ihr eigenes Leben im Rampenlicht, ums Älterwerden und um die optischen Veränderungen, die sie in den vergangenen Jahren an sich vorgenommen hat.

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VOX Daniela Katzenberger, TV-Star

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger am elften Geburtstag ihrer Tochter im Phantasialand

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RTL Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit