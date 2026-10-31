Promi-Büßen-Sieger Jörg Dahlmann äußert sich zum Eike-Eklat

Der Eklat um Eike Immel (65) bei Das große Promi-Büßen sorgt weiter für Gesprächsstoff. Jetzt hat sich auch Jörg Dahlmann (67) zu Wort gemeldet. Der Sieger der 2025 ausgestrahlten Staffel äußerte sich bei Instagram zu dem Verhalten des ehemaligen Nationaltorwarts. Besonders stört ihn, dass Eike seine frühere Partnerin in der aktuellen Staffel gleich mehrfach beleidigt hat. Doch auch eine weitere Szene sorgte bei Jörg für Empörung: Nach seinem Gespräch mit Olivia Jones (56) stimmte der einstige Fußballprofi auf dem Rückweg ins Camp die historisch belastete erste Strophe des Deutschlandliedes an. Für den Vorjahressieger war damit eine klare Grenze überschritten. Sein Urteil über den Kandidaten der neuen Staffel fällt entsprechend klar aus: "Das geht gar nicht. Das geht wirklich nicht. Damit hast du mich echt enttäuscht."

Vor allem Eikes Aussagen über seine ehemalige Partnerin bezeichnete Jörg als "befremdlich". Dabei verwies der Moderator auch auf die Vorgeschichte der Beziehung. "Der hat einem vermeintlichen Freund die Frau ausgespannt und diese Frau bezeichnet er heute mehrfach als Schlampe. Er hinterfragt aber offensichtlich nicht, dass es offensichtlich auch schlimm ist, einem Freund die Frau auszuspannen. Absolutes No-Go", lautete sein vollständiges Urteil. Danach ging der Moderator auf die Szene ein, die sich direkt nach Eikes Gespräch mit Olivia abgespielt hatte. "Als er vom Gespräch mit Olivia Jones rauskommt, singt er die erste Strophe der Nationalhymne, die verboten ist", schilderte Jörg. Seine Enttäuschung über den früheren Torhüter fasste er am Ende mit den Worten zusammen, die er schon zuvor gewählt hatte.

Für Eike hatte der Eklat unmittelbare Konsequenzen: Er musste das Camp der fünften Staffel als erster Kandidat vorzeitig verlassen. Zu sehen ist der Vorfall in Folge drei. Sie erscheint regulär am 2. November bei Joyn, über Joyn+ kann man sie aber schon jetzt abrufen. Nach seiner "Runde der Schande" beleidigte Eike erneut eine Frau. Außerdem verwendete er in einem Gespräch das N-Wort und sang auf dem Rückweg ins Camp die erste Strophe des Deutschlandliedes. Olivia konfrontierte ihn daraufhin vor seinen Mitcampern mit den entsprechenden Aufnahmen. Sie erklärte, dass damit für den Sender eine Grenze überschritten worden sei, und forderte ihn auf, das Camp umgehend zu verlassen. Eike kam dieser Aufforderung nach und schied damit noch vor der regulären Entscheidung aus dem Format aus.

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Joyn Jörg Dahlmann in "Das große Promi-Büßen"

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IMAGO / pictureteam Eike Immel, Februar 2025

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Imago TV-Kommentator Jörg Dahlmann beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn