Slutshaming: Nadja Großmann zeigt bei Promi-Büßen keine Reue

Für Nadja Großmann wird es in Das große Promi-Büßen ungemütlich: In der Runde der Schande muss sich der Realitystar vor Olivia Jones (56) seinen verbalen Eskapaden stellen. Thema sind etwa sexuell abwertende Aussagen über mehrere Frauen. Außerdem stehen Nadjas Ausfälle gegenüber Lilly Lee in Germany Shore, eine Podcastlästerei über Henna Urrehman und eine Lüge über Sahel im Fokus. Die Dragqueen wirft Nadja vor, immer wieder Slutshaming zu betreiben und Frauen herabzusetzen. Große Zerknirschung sucht man bei Nadja allerdings vergeblich. "Schämen tu ich mich ganz ehrlich nicht. Ist passiert", erklärt sie in der Show. Auch für die Zukunft verspricht die Influencerin keine Besserung: "Ob ich Slutshaming etc. weitermachen würde? Also, das jetzt so zu pauschalisieren und zu sagen, ich werde es in meinem Leben nie wieder tun, ist Bullshit. Ich werde immer etwas raushauen, wenn mir jemand gegen den Strich geht."

Besonders bei Lilly sieht Nadja keinen Grund für eine Entschuldigung. Schließlich habe diese sie zuvor als "Online-Prostituierte" bezeichnet. Sie versteht ihre Beleidigungen daher als reine Verteidigung und würde Lilly auch ein weiteres Mal beleidigen. Olivia findet das widersprüchlich: Nadja wolle wegen ihrer eigenen OnlyFans-Tätigkeit nicht verurteilt werden, tue anderen Frauen aber genau das an: "Das mit Henna und Sahel ist wieder Slutshaming und das machst du ständig. Du wertest ständig Frauen ab. Es geht um sexuelle Selbstbestimmung." Zumindest räumt die Reality-TV-Darstellerin beim Thema Sahel ein, die falschen Worte gewählt zu haben. Sie erzählte in Sam Dylans (35) Show "Nightfever" eine unwahre Geschichte über einen angeblichen Gangbang mit Sahel. Auf Olivias Frage "Wann hast du dich dafür entschieden, dass Angriff die beste Verteidigung ist?" antwortet Nadja, diese Haltung habe sich in den vergangenen anderthalb Jahren entwickelt. Olivia fordert sie daraufhin auf, ihr Verhalten stärker zu reflektieren.

Zum krönenden Abschluss werden Nadja aktuelle Szenen aus dem Büßercamp vorgespielt. Darin ziehen sie und Georgina Fleur (36) über Raffaela Raabs Körper her. Auch hier kann Nadja kein Fehlverhalten erkennen: "Wie ich mit Georgina über Raffaela gesprochen habe, war mir nicht unangenehm. Ich habe nur eine sachliche Darstellung ausgesprochen. Das war kein Lästern." Zurück im Camp schlägt sie aber versöhnlichere Töne an. Sie geht auf Sahel zu und entschuldigt sich bei ihr und beide umarmen sich. Auch mit Raffaela sucht Nadja die Aussprache und bittet sie um Verzeihung. Raffaela nimmt die Entschuldigung zwar an, macht aber deutlich, dass ihr das allein nicht reicht. Sie wünsche sich von Nadja grundsätzlich, dass sie ihre abwertende Denkweise ändert.

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Joyn Nadja Großmann in "Das große Promi-Büßen"

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Joyn Nadja Großmann und Olivia Jones, Runde der Schande von "Das große Promi-Büßen"

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