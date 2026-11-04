Sophia Thomalla feiert Alex Zverevs Sprung an die Weltspitze

Sophia Thomalla (37) ist stolz. Ihr Partner Alexander Zverev (29) hat es zum ersten Mal in seiner Karriere an die Spitze der Tennisweltrangliste geschafft. Am Montagabend nahm der Sportler beim Paris Masters seine Trophäe in Empfang. Seine Freundin und Familie waren an seiner Seite. Auf Instagram teilte Sophia gleich mehrere Bilder von dem besonderen Abend und schwärmte: "Ich könnte nicht stolzer auf dich sein. Du hast dir all das verdient." Ihre Glückwünsche versah Sophia mit einem Herz- und einem Pokalemoji. Die Schauspielerin kommentierte zudem mit einem überschwänglichen "Nr. 1!". Mit seinem Erfolg verdrängte Alexander den bisherigen Spitzenreiter Jannik Sinner (25) vom Thron und schrieb deutsche Sportgeschichte: Nach Boris Becker (58) ist Alex der zweite deutsche Tennisspieler, der den Sprung an die Spitze der Weltrangliste geschafft hat.

Sophia zeigte auf Social Media weitere Einblicke in die Feier. In einem Video ist zu sehen, wie Alexander auf seine Trophäe klopft. Dazu scherzte Sophia: "Ich stelle nur sicher, dass er ihm nicht die Plastikversion gegeben hat." Einen Schnappschuss, auf dem der Tennisstar ihr einen Kuss auf den Handrücken gibt, kommentierte sie außerdem mit einem augenzwinkernden "Ja. Ich verdiene es". Auch ihr Vierbeiner durfte nicht fehlen. "Wenn dein Vater endlich Welt Nr. 1 wird und du zum ersten Mal in deinem Leben entspannen kannst", schrieb Sophia zu einem Foto ihres schlafenden Hundes. Seinen Erfolg dokumentierte Alex auch selbst im Netz. Zu einem Bild, auf dem er mit seiner gläsernen Trophäe posiert, schrieb er: "Ein Datum. Ein Leben voller Emotionen."

Alexander ist der 30. Profi in der Geschichte der ATP, der den Sprung an die Spitze der Weltrangliste geschafft hat. Auch Rafael Nadal (40) ließ es sich nicht nehmen, ihm eine Videobotschaft zukommen zu lassen: "In diesem Jahr hast du es endlich geschafft – zwei Grand-Slam-Titel und nun die Nummer eins der Welt." Für Alex ist dieser Erfolg aber mehr als nur ein sportlicher Meilenstein. Der 2. November ist ein Datum, das in seinem Leben auf besondere Weise verankert ist. An diesem Tag haben sich zahlreiche bedeutende Ereignisse zugetragen: Am 2. November 1984 gaben sich seine Eltern das Jawort. 2001 erhielt Alexander ausgerechnet an diesem Tag die Diagnose Typ-1-Diabetes. Acht Jahre später, 2009, wurde bei seinem Vater eine Lungenembolie festgestellt. Außerdem nahm am 2. November 2015 sein Weggefährte Marcel Melo die Führung der Doppelweltrangliste. Genau elf Jahre später schrieb Alexander am selben Tag seine eigene Geschichte.

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Pärchenurlaub

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomallas Hund

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