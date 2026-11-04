Maite Kellys Meinung über Barbara Schönebergers Beauty-Idee

Barbara Schöneberger (52) ist dem Gedanken an ein Facelift nicht abgeneigt. Darüber sprach die Moderatorin jetzt ganz offen in ihrem Podcast "Frühstück bei Barbara", in dem diesmal Sängerin Maite Kelly (46) zu Gast war. So ganz überzeugt ist Barbara jedoch von der Vorstellung nicht. Im Gespräch verriet sie, dass sie sich Sorgen mache, dass ihre Fans es nicht gut finden könnten, wenn ihr bekanntes Gesicht anders aussehen würde. Maite kann diesen Bedenken jedoch kaum etwas abgewinnen und gab Barbara einen schonungslosen Rat. "Dann verlier doch dein Gesicht, wen kümmert's?! Das ist nur Barbara-Ego. Ehrlich, wen kümmert's? Dann verändert sich halt dein Gesicht", erklärt die Musikerin mit Blick auf einen möglichen Eingriff.

Dabei verharmloste Maite jedoch nicht die Tatsache, dass ein Beautyeingriff Spuren hinterlassen würde. Für die Sängerin zählen aber in erster Linie das eigene Wohlbefinden und das Recht, frei über den eigenen Körper zu entscheiden. Barbara gestand daraufhin, dass ihr ein jüngeres Aussehen durchaus gefallen würde. Auf die Frage, ob sie sich über ein frischeres Gesicht freuen würde, antwortet sie knapp: "Total." Für Maite ist die Sache damit eindeutig. "Dann mach es doch!", fordert sie die Entertainerin auf. Doch ganz so simpel ist es für Barbara offenbar nicht. Bei anderen prominenten Frauen werde es ihrer Meinung nach weniger kritisch gesehen, wenn sich ihr Äußeres verändert. Bei sich selbst rechnet die Moderatorin dagegen mit deutlich mehr Gegenwind.

Maite macht im Laufe der Folge deutlich, wo sie in dieser Frage steht. Was die Gesellschaft von Frauen erwartet, sollte dabei ihrer Ansicht nach keine Rolle spielen. Auch mit der häufigen Forderung, Frauen sollten "in Würde altern", kann die dreifache Mutter nicht viel anfangen. Dabei ging es der Sängerin nicht darum, Schönheitseingriffe grundsätzlich gutzuheißen oder abzulehnen. Ob sich jemand für einen Eingriff entscheidet oder bewusst darauf verzichtet, ist für sie zweitrangig. Wichtig ist der Musikerin vor allem eines: Jeder Mensch soll selbst bestimmen dürfen, womit er sich in seinem Körper wohler fühlt. Ob die Moderatorin den Rat ihrer Kollegin nun tatsächlich annehmen wird, bleibt offen. Während Barbara im Podcast über eine mögliche Veränderung ihres Gesichts nachgedacht hatte, war sie hinter den TV-Kulissen ganz ohne Glamour ausgekommen.

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Imago Barbara Schoeneberger in der NDR Talk Show, März 2026 in Hamburg

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Getty Images Maite Kelly, November 2022

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