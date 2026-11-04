Expertin sieht Schieflage bei Brooklyn Beckham und Nicola

Brooklyn Peltz-Beckham (27) hat sich zu Halloween in Superman verwandelt. Auf den Fotos im Netz steht vor allem seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) im Mittelpunkt seiner ungeteilten Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit ihrem besten Freund Damian Hurley (24) zeigte sich das Paar auf Instagram in kreativen Kostümen. Brooklyn trat als Superheld auf, Nicola und Damian posierten in passenden Lederoutfits als Catwoman-Duo. Die Körpersprache-Expertin Judi James hat sich die besagten Aufnahmen für DailyMail genauer angesehen – und erkennt darin eine ziemlich deutliche Schieflage. Brooklyn wirke in der Rolle des Verliebten geradezu auf Nicola fixiert. Mit seinen Blicken und Berührungen versuche er, ihre Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen. Nicola richte ihren Fokus dagegen vorrangig auf die Kamera. Neben dem eng posierenden Duo aus Nicola und Damian erscheine der Sohn von David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) sogar wie ein optischer Außenseiter. Sein beinahe "welpenhaftes" Lächeln deute für die Expertin darauf hin, dass er seine zurückgesetzte Position nachgiebig hinnehme.

Als Beispiel nennt James eine Pose, in der Brooklyn seine Frau mit beiden Händen stützt und ihr direkt ins Gesicht blickt. Nicola lasse dabei nur einen Arm seitlich herunterhängen. Für die Expertin ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Brooklyn mehr körperliche Zuwendung zeigt. "Brooklyn scheint sich in die Rolle eines 'optischen fünften Rads am Wagen' versetzt zu sehen. Das könnte erklären, warum er offenbar alles tut, um Nicola den Hof zu machen, ihr entgegenzukommen und auf anderen Fotos wieder einige Zeichen ihrer Aufmerksamkeit zu erhalten", schilderte sie die Dynamik. Auf einem anderen Foto hätten Nicola und Damian einander die Arme um die Taille gelegt und ihre Verbundenheit inszeniert. Brooklyn stand dabei lediglich hinter ihnen. Seine in die Tasche gesteckte Hand könne laut der Expertin wie ein Versuch wirken, sich zu verstecken. Auch die Kostüme verstärkten wohl diesen Eindruck: Nicola und Damian traten als zusammengehöriges Duo auf, während Brooklyns Supermanlook nicht zum Outfit seiner Frau passte. Fans bezeichneten ihn in den Kommentaren ebenfalls als "Außenseiter" und "fünftes Rad am Wagen". Nach zahlreichen spöttischen Reaktionen löschte Brooklyn den Post schließlich.

Brooklyn und Damian verbindet eine langjährige Freundschaft. Die beiden Star-Kids kennen sich seit ihrer Kindheit und haben mit Sir Elton John (79) denselben Patenonkel. Erst eine Woche vor Halloween hatten sie zusammen mit Nicola in Venedig den 64. Geburtstag von Eltons Ehemann David Furnish (64) gefeiert. Kurz vor Halloween beging das Ehepaar zudem seinen siebten Jahrestag. Brooklyn und Nicola waren einander 2017 beim Coachella-Festival vorgestellt worden. Nähergekommen waren sie sich aber erst 2019 auf der Halloweenparty von Leonardo DiCaprio (51) in Los Angeles. Auf Instagram machte Brooklyn absolut kein Geheimnis aus seinen Gefühlen: "Ja, ich bin besessen von meiner Frau. Her mit den Kommentaren, es ist mir egal. Sie ist perfekt xx." Schon zuvor hatte er Nicola in einem Liebesbrief als seine ganze Welt und als den wichtigsten Menschen in seinem Leben bezeichnet. Die Schauspielerin erwiderte die Liebeserklärung und nannte Brooklyn ihren besten Freund und ihr Ein und Alles. Im April 2022 hatten sich die Turteltauben das Jawort gegeben, im August 2025 erneuerten sie sogar ihr Eheversprechen.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolapeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Halloween 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Nicola Peltz-Beckham und Damian Hurley, Halloween 2026

Anzeige Anzeige