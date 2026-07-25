Auch von Sohn: Uwe Herrmann verweigerte alle Klinikbesuche

Für Uwe Herrmann (63), den bekannten Brautausstatter aus der VOX-Doku-Soap "Zwischen Tüll und Tränen", begann das Jahr 2026 mit einem Schock: Im Februar erhielt der 63-Jährige die Diagnose Merkelzellkarzinom – eine sehr seltene und äußerst aggressive Form von Hautkrebs. In der Folge musste sich Uwe zwei mehrstündigen Operationen unterziehen, bei denen der Tumor sowie mehrere Lymphknoten entfernt wurden. Zudem war eine Hauttransplantation am Arm notwendig, um die entstandene Wunde zu schließen. Den schwierigen Krankenhausaufenthalt in der Dresdner Klinik ließ er von einem VOX-Kamerateam begleiten – doch Menschen aus seinem engsten Umfeld wollte der Brautmoden-Papst in dieser Zeit lieber nicht um sich haben. Wie er gegenüber Bunte.de erzählt, wollte er absolut keinen Besuch, nicht einmal von seinem Sohn Philipp, mit dem er gemeinsam das Brautmodengeschäft "Weißes Gewölbe" führt.

Auch andere Familienmitglieder hätten nicht ans Krankenbett gedurft. "Ich wollte im Krankenhaus keinen Besuch. Hätte ich zu dieser Zeit eine Frau gehabt – sie hätte mich nicht besuchen dürfen. Auf keinen Fall, niemand", betonte Uwe im Interview. Den Grund für diese Entscheidung erklärt er so: "Wissen Sie, was das ausmacht, wenn man so einen Leitlöwen wie mich in so einem Zustand sieht?" Lediglich bei einer einzigen Person machte er eine Ausnahme: seine Ex-Frau Heike, die Mutter von Sohn Philipp. Und der Anlass dafür war denkbar schlicht – er brauchte einen Waschlappen. Nach der Operation konnte er sich nicht richtig waschen und lehnte die Hilfe der Krankenschwestern ab. "Nur hatte ich keinen Waschlappen. Heike wohnt in der Nähe des Krankenhauses und hat mir einen vorbeigebracht", erzählt er lachend. "Am Ende entscheidet ein Waschlappen." Nach der ersten Operation war zudem eine Mikrometastase entdeckt worden, weshalb ein zweiter Eingriff nötig war, bei dem glücklicherweise keine weiteren Metastasen gefunden wurden. Als Nächstes stehen nun Bestrahlungen und möglicherweise auch eine Immuntherapie an.

Trotz allem hat Uwe die Zeit zwischen den beiden Operationen genutzt, um in sein Geschäft zurückzukehren und weiter an der Sendung zu drehen. Aktuell gehe es ihm nach eigenen Angaben "sehr gut". Der Brautausstatter und seine Ex-Frau Heike waren von 1986 an sechs Jahre lang verheiratet. Bis heute pflegen die beiden ein freundschaftliches Verhältnis: "Wir feiern immer noch Weihnachten und Geburtstage zusammen", erzählt der 63-Jährige. Uwe beschreibt sich derzeit als Single, der aber offen für eine neue Liebe ist.

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Instagram / uweherrmanndresden Uwe Hermann bei einem Krankenhausbesuch im Juli 2026

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Imago Uwe Herrmann und seine Freundin Susann Huebel bei der Goldenen Henne 2025

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Instagram / uweherrmanndresden Uwe Herrmann von "Zwischen Tüll und Tränen"