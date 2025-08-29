Gewusst? Das ist die Frau an "Tüll und Tränen"-Uwes Seite

Uwe Herrmann (62), bekannt aus der VOX-Dokureihe "Zwischen Tüll und Tränen", schwebt auf Wolke sieben: Seit August 2023 ist der Brautmoden-Designer mit der 26 Jahre jüngeren Susann liiert. Die beiden lernten sich bei einem TV-Dreh kennen, bei dem Susanns Freundin mitwirkte. Nur wenige Monate nachdem aus ihnen ein Paar wurde, zogen sie zusammen. Nun könnte es sogar noch ernster werden, denn der 62-Jährige schließt eine Hochzeit mit der Vertrieblerin eines Dresdner Energiekonzerns nicht aus. "Alles ist möglich, wenn man sich Zeit nimmt, die Risiken anschaut und dabei romantisch bleibt", verriet er lachend gegenüber Bunte.

Doch nicht nur die Hochzeitsaussichten sorgen für Schlagzeilen: Der Realitystar und seine Liebste stürzen sich aktuell in ein großes Abenteuer. Für die Dokureihe "Volle Kraft voraus" gehen die beiden auf Kreuzfahrt durch die Inselwelt Indonesiens. Auf Instagram teasern sie die Sendung an und laden ihre Follower ein, sie auf ihrer besonderen Reise zu begleiten. "Es geht um Heiraten, Liebe und Emotionen. Ich werde auch weinen", verspricht Uwe. Die Serie wird ab dem 29. August auf VOX ausgestrahlt.

Uwe war in der Vergangenheit bereits mit Heike, der "schönsten Frau der DDR", verheiratet, doch die Ehe scheiterte nach der Wende. Später führte er eine Beziehung mit Winnie Hummitzsch, die damals wie auch heute in seinem Brautmodengeschäft in Dresden arbeitet, doch auch diese Partnerschaft zerbrach. Doch Susann ist für ihn etwas ganz Besonderes. Er beschreibt sie im Interview mit Bunte liebevoll als "Sonne, die strahlt, wenn Wolken bei ihm am Himmel sind". Zudem schätzt er ihre Klugheit und die Fähigkeit, über alles diskutieren zu können. Die beiden scheinen auf einer Wellenlänge, und wer weiß, vielleicht führt Uwe seine große Liebe in Zukunft tatsächlich vor den Altar.

Uwe Herrmann, "Zwischen Tüll und Tränen"-Bekanntheit

Uwe Herrmann und seine Partnerin Susann, November 2024

Uwe Herrmann, Brautmoden-Ausstatter

