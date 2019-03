Dieser Bestechungsskandal schlägt auch in der Promi-Welt immer höhere Wellen! Am vergangenen Dienstag war bekannt geworden, dass Felicity Huffman (56) und Lori Loughlin (54) neben zahlreichen anderen wohlhabenden Eltern beliebte Elite-Universitäten mit Geld geschmiert haben, um ihre Kinder dort unterzubringen. Nun müssen die Hollywood-Stars auch aus den eigenen Reihen Kritik einstecken: Dean Norris schießt jetzt öffentlich gegen die beiden Frauen.

Auf seinem Twitter-Account machte der Breaking Bad-Darsteller seinem Ärger Luft und holte zum verbalen Rundumschlag aus. "Wenn ich an all die Kinder denke, die hart studiert haben, lange wach geblieben sind, Teilzeitjobs hatten, um ihre Studiengebühren zu bezahlen und ihnen dann das Recht auf verdiente Plätze in Elite-Colleges verweigert wurde, weil einige reiche Idioten bereits ihre privilegierten Kinder betrogen hatten – ich bin angewidert", stellte der 55-Jährige aufgebracht klar.

Er erzählte seiner Community auch von seiner Geschichte: Der heutige Hollywood-Star hatte es damals schwer, weil seine Eltern nicht genug Geld hatten, um einen Vorbereitungskurs, "geschweige denn Bestechungsgelder zu bezahlen". Dean hätte es "durch harte Arbeit und Beharrlichkeit gegen Widerstände" dennoch nach Harvard geschafft. "Es ist schwer für Kinder der Arbeiterklasse ohne Erfolg, die Chance zu ergreifen, welchen zu haben", erklärte er. Am Ende schrieb der Scandal-Star: "Ich werde jetzt tief durchatmen und auf einen Boxsack schlagen."

Getty Images Dean Norris bei der "Better Call Saul"-Premiere

Getty Images Dean Norris, bekannt aus "Breaking Bad"

Getty Images Dean Norris bei einem Event in Kentucky

