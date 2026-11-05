Trotz der Warnung: Anna Adamyan denkt an ein drittes Kind

Anna Adamyan (30) denkt gerade viel darüber nach, ob ihre Familie noch weiter wachsen könnte. Wie die Realitybekanntheit jetzt in ihrer Instagram-Story verriet, beschäftigt sie die Frage nach einem dritten Kind sehr. Dabei wurde ihr aus medizinischer Sicht dringend von einer weiteren Schwangerschaft abgeraten. In der Instagram-Story hält Anna ein kleines Kind liebevoll an sich gedrückt und geht gleichzeitig auf Nachrichten ihrer Follower ein, die sich um den Alltag mit drei Kindern drehen. Dabei wird deutlich: Die ärztlichen Warnungen gehen sogar noch weiter als die ausdrückliche Empfehlung, nicht erneut schwanger zu werden. Laut Anna wurde ihr sogar eine Sterilisation angeboten. Ihr Gedanke an weiteren Nachwuchs steht damit einer klaren ärztlichen Empfehlung gegenüber. Wie sehr sie dieser Zwiespalt gerade umtreibt, macht die Mutter in ihrer Story ganz offen deutlich.

Über diese sehr persönliche Situation hatte das Model bisher offenbar nicht öffentlich gesprochen. Jetzt fand sie dafür in ihrer Instagram-Story deutliche Worte: "Also ich sage euch ehrlich: Das Thema drittes Kind beschäftigt mich irgendwie sehr." Und weiter schrieb sie: "Hab das Gefühl, hier nichts erzählt zu haben, denn mir wird eine erneute Schwangerschaft absolut nicht empfohlen ... und sogar eine Sterilisierung angeboten. Ist irgendwie wild, das Thema ... auch grad, wo man die ersten Dinge aussortiert ..." Dass die Gedanken gerade jetzt so stark aufkommen, liegt offenbar genau daran: Anna hat bereits damit begonnen, erste Babysachen auszusortieren. Auf dem Foto ist Anna zu sehen, die ihr Kind liebevoll an sich drückt und dabei nachdenklich in die Kamera blickt. Untermalt wird die Aufnahme von Musik. Welche gesundheitlichen Gründe genau hinter der ärztlichen Warnung vor einer weiteren Schwangerschaft stehen, behält sie allerdings für sich.

Noch vor rund sechs Monaten klang Anna in Sachen Familienplanung ganz anders. Damals war sie mit ihrem zweiten Kind schwanger und erklärte, dass sie und ihr Mann nach Baby Nummer zwei eigentlich keine weiteren Kinder geplant hätten. Ganz ausschließen wollte sie es zwar nicht, denn Lebenspläne könnten sich schließlich jederzeit ändern. Zu diesem Zeitpunkt hielt sie zwei Kinder aber für die endgültige Größe ihrer Familie. Doch ihre aktuelle Story macht deutlich, dass Anna das Thema weiterhin beschäftigt und sie offenbar noch keine endgültige Entscheidung getroffen hat. Eine konkrete Aussage zu ihren Zukunftsplänen gibt es bislang nicht. Weder eine weitere Schwangerschaft noch eine mögliche Sterilisation hat die Realitybekanntheit angekündigt. Wie sie letztlich mit der ärztlichen Empfehlung umgehen wird, bleibt daher vorerst offen.

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juni 2025

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Mai 2026

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