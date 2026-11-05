Chrishell Stause wurde erstmals nach Liebes-Aus gesichtet

Bei einem Spaziergang durch Los Angeles ist Chrishell Stause (45) erstmals seit Bekanntwerden ihrer Trennung wieder fotografiert worden. Am Mittwoch war die Schauspielerin mit ihrem Hund Peace unterwegs. Auf den Bildern, die Page Six vorliegen, macht der ehemalige Selling Sunset-Star einen nachdenklichen Eindruck. Ihr Blick wirkt ernst, während sie mit ihrem Vierbeiner durch die Straßen schlendert. Auch modisch zeigte sich Chrishell entspannt: Zu einer schwarzen Jogginghose trug sie ein kurzes weißes Top mit Nadelstreifen. Ein langer Trenchcoat in Khaki und pinkfarbene Slides von Givenchy vervollständigten ihren Look. Ihre Haare hatte sie offen in Wellen gestylt, ihr Make-up war vollständig aufgetragen. Erst wenige Tage zuvor hatte die Schauspielerin das Ende ihrer Beziehung mit G Flip öffentlich bestätigt. Damit ist die Liebe zwischen Chrishell und dem australischen Musikstar nach mehr als vier Jahren vorbei.

In einem emotionalen Instagram-Video erklärte Chrishell unter Tränen ihren Followern, dass die Entscheidung von G Flip ausgegangen sei. Was genau zum Liebes-Aus geführt habe, könne sie selbst noch nicht sagen: "Ich habe noch nicht alle Informationen oder die Gründe für unsere Trennung." Trotz ihrer Trauer sei es ihr wichtig, respektvoll mit der Situation umzugehen. "G und ich sind nicht mehr zusammen, und wir haben vereinbart, diese öffentliche Trennung mit Liebe und Respekt füreinander zu behandeln. Das fällt mir nicht schwer, weil ich in diesen Menschen verliebt bin", erklärte die Schauspielerin. Auch G Flip äußerte sich auf Instagram zum Beziehungsende und fand liebevolle Worte für die gemeinsame Zeit: "Nach mehr als vier Jahren sind Chrishell und ich nicht mehr zusammen. Ich werde sie immer lieben, wir werden immer eine besondere Verbindung teilen, und ich hüte unsere gemeinsamen Erinnerungen sehr innig."

Chrishell und G Flip hatten sich 2021 auf einer Halloweenparty kennengelernt. Zu diesem Zeitpunkt waren beide allerdings noch in anderen Beziehungen. Im Mai 2022 machten sie schließlich ihre Liebe öffentlich. Im Mai 2023 folgte in Las Vegas eine intime Hochzeitszeremonie, die allerdings keine rechtliche Gültigkeit hatte. In der Folge gaben sie sich noch mehrfach inoffiziell das Jawort. Trotz des Liebes-Aus blickt Chrishell mit Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück. In ihrem Instagram-Video sprach sie von "wundervollen mehr als vier Jahren mit G". Für die Reality-TV-Bekanntheit ist es bereits die zweite gescheiterte Ehe beziehungsweise langjährige Beziehung. 2017 hatte sie This Is Us-Star Justin Hartley (49) geheiratet. Die Ehe zerbrach jedoch bereits 2019. Im November desselben Jahres reichte Justin die Scheidung ein, die Anfang 2021 rechtskräftig wurde.

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Getty Images Chrishell Stause bei der Creators A-List-Party von The Hollywood Reporter in Los Angeles

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Getty Images Chrishell Stause und G Flip bei der Premiere von "Will & Harper" in Los Angeles

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