Hank Schrader wäre fast kein Teil von "Breaking Bad" gewesen

Serien-Schöpfer Vince Gilligan (58) hat überraschend offenbart, dass Hank Schrader beinahe gar nicht in der Pilotfolge von Breaking Bad aufgetreten wäre, wie Serienjunkies berichtet. Geplant war demnach zunächst eine Geschichte, die sich im Kern nur um Walter White, seine Frau Skyler und Sohn Walter Jr. dreht – ganz ohne den draufgängerischen Schwager und DEA-Agenten. Mit der Entscheidung, die Figur Hank Schrader, gespielt von Dean Norris, direkt zu Beginn einzuführen, bekam die Serie jedoch einen entscheidenden Gegenpol zu Bryan Cranstons (69) Walter White, der die Tonalität ab dem ersten Auftritt prägen sollte.

Hank zog vom ersten Moment an die Aufmerksamkeit der Zuschauer mit seiner zynischen und selbstbewussten Manier auf sich. Erst die Gegenüberstellung von Walters stiller Zurückhaltung und Hanks schroffer, prahlerischer Art setzte jene Reibung frei, die den moralischen Verfall des zukünftigen "Heisenberg" greifbar machte, so der Serienschöpfer. Der Kontrast befeuerte nicht nur Walters Entschluss, in den Meth-Handel einzusteigen, sondern kulminierte in einer der dramatischsten Episoden der Serie, als DEA-Agent Schrader in "Ozymandias" in der fünften Staffel auf tragische Weise ums Leben kommt.

Abseits der Haupterzählung hat Hank die familiären Szenen mit Leben gefüllt: das Sticheln am Esstisch, die angekratzte Männerehre, die kleinen Rivalitäten zwischen den Schwagern. Dean Norris kehrte Jahre später in "Better Call Saul" noch einmal in die Rolle zurück und trat zusammen mit Steven Michael Quezada als Hanks Partner Steven Gomez in zwei Episoden der fünften Staffel auf. Wer die Entwicklung von Walter und Hank in ihrer ganzen Wucht noch einmal erleben möchte, findet "Breaking Bad" weiterhin in diversen Streaming-Angeboten. Auch wenn die Kult-Serie, die in und um Albuquerque spielt, teils fragwürdige Fanliebe nach sich zog.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dean Norris bei der "Better Call Saul"-Premiere

Anzeige Anzeige

ActionPress / SIPA PRESS "Breaking Bad"-Cast

Anzeige Anzeige

Kevork Djansezian/Getty Images "Breaking Bad"-Kollegen Bryan Cranston, Aaron Paul und Dean Norris beim Screen Actors Guild Award