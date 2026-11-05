Nach OP: Durek Verrett erklärt Veränderung seines Gesichts

Zurück aus der Zwangspause: Durek Verrett (51) hat sich mit einem etwa zehnminütigen Video auf Instagram bei seinen Fans zurückgemeldet. Der Ehemann von Prinzessin Märtha Louise (55) hatte im August 2026 im Osloer Rikshospitalet eine neue Niere erhalten und sich danach komplett aus dem Rampenlicht verabschiedet, um sich von dem Eingriff zu erholen. Bei seinem Comeback fällt nun vor allem eines direkt auf: sein deutlich angeschwollenes Gesicht. Durek erklärt die Veränderung im Video direkt selbst: Die Schwellung sei die Folge einer intensiven Steroidbehandlung. Seine humorvolle Art hat er trotz der sichtbaren Spuren des Eingriffs jedoch nicht verloren. "Es ist eine sehr starke Steroidbehandlung, und natürlich kann man die Schwellung in meinem Gesicht sehen, aber ich fühle mich immer noch makellos", berichtet er gut gelaunt.

In dem Video erklärt Durek auch, warum man in den vergangenen Wochen so wenig von ihm gehört hat. Nach dem Eingriff musste der selbsternannte Schamane spezielle Medikamente für das neue Organ einnehmen, die seine körpereigenen Abwehrkräfte enorm schwächen. "Wie ihr wisst, nehme ich Medikamente für die Nieren, die das Immunsystem im Grunde auf fast null herunterfahren. Deshalb war ich jetzt ziemlich lange isoliert", berichtet er. Obwohl die Operation gut verlief, stellten die Wochen danach eine große Herausforderung dar. Da jede noch so kleine Infektion als potenziell enorme Gefahr gilt, hielt sich Durek konsequent von der Öffentlichkeit fern. Statt öffentlicher Auftritte stand ausschließlich seine Genesung im Fokus. Nun wandte er sich erstmals wieder ausführlich an seine Follower, um einen transparenten Einblick in seinen aktuellen Gesundheitszustand zu geben.

Vor der Operation kämpfte Durek bereits seit vielen Jahren mit schweren Nierenproblemen. Seine erste Nierentransplantation erfolgte schon 2012. Nach einer spürbaren Verschlechterung seines Zustands wurde ein erneuter Eingriff unumgänglich. Wie sehr ihn die chronische Krankheit belastet, machte er bereits 2025 öffentlich: Damals sprach er gemeinsam mit Märtha Louise in der Talkshow von Carina Bergfeldt offen über die körperlichen Folgen. Nach der geglückten Operation im August veröffentlichte das Paar ein gemeinsames Statement, das von Svensk Dam zitiert wurde. Darin drückten beide ihre tiefe Dankbarkeit gegenüber der spendenden Person aus: "In erster Linie empfinden wir eine enorme Dankbarkeit dafür, dass jemand bereit ist, Spender zu sein. Es ist schwer, in Worte zu fassen, was ein solches Geschenk bedeutet. Die neue Niere hat Durek eine zweite Chance gegeben, und das werden wir niemals als selbstverständlich ansehen."

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shamandurek Durek Verrett im November 2026

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IMAGO / PPE Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, August 2024

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