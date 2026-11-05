Kevin turtelt im TV: Ex Emely Hüffer reagiert abwertend

Emely Hüffer (30) findet klare Worte zu den TV-Szenen ihres Ex-Partners Kevin Njie (30). Kevin kommt in der Show Der Promihof Vanessa Brahimi sichtlich näher. Auf Instagram wollte ein Fan von Emely wissen, was sie von den Turtelszenen hält. Die Realitydarstellerin musste nicht lange überlegen und machte deutlich, dass sie gar nichts davon hält: "Ich finde es komplett geistes, also was soll ich dazu sagen?", schrieb sie in ihrer Story. Emely und Kevin haben einen gemeinsamen Sohn. Emely möchte nicht immer wieder mit den Aufnahmen ihres Ex-Partners konfrontiert werden. Als Mutter möchte sie sich bewusst von der Angelegenheit distanzieren. Deshalb wandte sie sich mit einer klaren Bitte an ihre Community: Ihre Follower sollen ihr keine weiteren Szenen von Kevin mehr zusenden.

Für Emely ist zu dem Thema eigentlich schon alles gesagt. Ihrer Meinung nach sprechen die Fernsehbilder für sich. Dass sie trotzdem immer wieder darauf angesprochen wird, macht die Influencerin sichtlich wütend. "Irgendwie fuckt mich diese Frage echt ab weil denkt doch mal weiter? Wie soll ich das finden als Mutter? Will auch einfach mit all dem in Ruhe gelassen werden", stellte sie auf Instagram klar. Emely stellte zudem klar, dass Kevins Verhalten nicht länger ihre Angelegenheit sei. Schließlich sei jeder Erwachsene selbst für seine Entscheidungen verantwortlich und müsse auch mit den daraus entstehenden Konsequenzen leben. Zum Schluss machte sie deutlich, dass sie keine weiteren Diskussionen darüber führen möchte. Wer sie trotzdem erneut auf das Thema anspricht, riskiert, von ihr blockiert zu werden.

Worüber sich Emely so ärgert, war am Ende der dritten Folge von "Der Promihof" zu sehen. Dort kamen sich Kevin und Vanessa vor laufenden Kameras besonders nahe und landeten schließlich zusammen im Bett. Kevin lag dabei komplett nackt unter der Decke, Vanessa behielt ihre Kleidung an. Die Zuschauer konnten beobachten, wie sich die beiden leidenschaftlich küssten und immer wieder berührten. Bei ihrer Annäherung waren die beiden allerdings nicht ganz ungestört. Mitkandidatin Julia Römmelt (32) bekam die intimen Momente mit und wurde so unfreiwillig zur Zuhörerin.

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Instagram / emskopf Emely Hüffer, Influencerin

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Getty Images Kevin Njie und Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean, Mai 2023

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